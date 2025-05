IA do Android vai detectar melhor golpes por mensagens e ligações

O Google apresentou hoje uma série de novidades de segurança que funcionarão a partir do Android 16, que deve ainda será liberado. O objetivo é diminuir o risco de os usuários caírem em golpes por mensagens e de criminosos invadirem o celular.

Os anúncios fazem parte do The Android Show, evento inédito focado nos sistemas da companhia e que antecede a conferência anual para desenvolvedores e empreendedores, o Google I/O, realizada no dia 20.

De acordo com a empresa, o Android está disponível em mais de 3 bilhões de dispositivos ativos em mais de 190 países.

O que tem de novidade

1. Ampliação de alertas e bloqueio de mensagens fraudulentas

Os recursos de inteligência artificial presentes no Android já conseguem bloquear mensagens de texto suspeitas com foco em golpes de entrega e busca de emprego, de acordo com a empresa. O que muda é que a IA agora está mais ágil para detectar tentativas de fraudes financeiras, de criptomoedas, de suporte técnico e de falsos prêmios e vale-presente.

Imagem: Reprodução

Uma vez identificado, um alerta de que a mensagem é suspeita vai aparecer na tela. O usuário pode reportar o caso ao Google e bloquear o número da pessoa/empresa que a enviou ou informar que não se trata de um golpe.

2. Mais proteção em ligações suspeitas

Golpes por telefone costumam induzir a vítima a fornecer dados pessoais e/ou a desativar camadas de segurança do aparelho. Nesses casos, o Android 16, segundo o Google, conseguirá detectar comportamentos de risco durante a ligação para tentar impedir que as pessoas sejam alvo dos golpistas. Exemplos:

Caso o usuário desabilite o sistema de proteção Google Play Protect, que faz uma verificação de segurança em aplicativos antes de o download ser realizado e vem habilitado por definição de fábrica. Se o sistema detectar risco, o celular emite um alerta ao usuário.

Se a pessoa baixar algum aplicativo pela primeira vez utilizando um navegador de internet ou serviço de mensagens.

Liberar acesso às configurações de acessibilidade, o que pode aumentar o risco de apps maliciosos agirem.

Se durante a ligação a pessoa estiver compartilhando a tela do Android, o sistema solicitará automaticamente que ela desative o compartilhamento quando encerrar a chamada.

As camadas de segurança serão aplicadas em conversas com pessoas que não são seus contatos.

"A proteção durante a chamada para desativar o Google Play Protect está disponível em dispositivos Android 6 ou superior. As proteções para download [fora da loja do Google] de um aplicativo e ativação de permissões de acessibilidade estão disponíveis em dispositivos Android 16", explicou a empresa em comunicado.

3. Proteção avançada

O Android trabalha com uma configuração que oferece camadas de proteção gratuitas e mais complexas dentro do seu Programa de Proteção Avançada. O foco desse recurso é pessoas que lidam com dados e informações confidenciais, como ativistas, políticos, jornalistas, executivos e figuras públicas.

Segundo a empresa, usuários que desejarem adotar essas configurações poderão realizá-las.

4. Sistema de localização de pessoas e objetos atualizado.

Com o Find Hub, o Android atualizou a sua central de controle para agrupar formas de localizar, por exemplo, um celular perdido, uma mala de viagem com etiqueta inteligente de rastreio ou acompanhar o deslocamento de familiares durante a noite num mapa (com o devido consentimento).

Em caso de bagagens com rastreadores compatíveis, a partir do começo do ano que vem, os consumidores poderão compartilhar as informações com companhias aéreas parcerias (como Aer Lingus, British Airways, Cathay Pacific, Iberia e Singapore Airlines) para facilitar a localização de seus pertences em caso de extravio.

5. Verificador de chaves

O foco é permitir que você e alguém que você esteja em contato por mensagem consigam ter a certeza de que são quem dizem ser. Para isso, o Android trabalhará com chaves públicas de criptografia em forma de QR Code dentro do aplicativo de Contatos.

O recurso Key Verifier será lançado até setembro (verão nos Estados Unidos) em dispositivos a partir do Android 10+.

"Se um invasor obtiver acesso ao número de telefone de um amigo e o usar em outro dispositivo para enviar uma mensagem para você, o status de verificação do contato será marcado como não mais verificado no aplicativo Contatos do Google, sugerindo que a conta do seu amigo pode estar comprometida ou ter sido alterada", explicou a empresa.