Honda prevê queda de 59% no lucro anual com tarifas dos EUA e adia plano de VE no Canadá

Por Daniel Leussink

TÓQUIO (Reuters) - A japonesa Honda Motor previu uma queda de 59% nos lucros no ano fiscal atual e disse que suspenderá um plano para construir uma cadeia logística de veículos elétricos no Canadá, em meio à incerteza decorrente das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A segunda maior montadora do Japão prevê que o lucro operacional totalize 500 bilhões de ienes (US$3,38 bilhões) no ano até 31 de março de 2026, contra 1,21 trilhão de ienes no ano que acabou de terminar.

A previsão da Honda é o mais recente sinal da dificuldade que os fabricantes de automóveis estão tendo para lidar com as tarifas de Trump sobre automóveis fabricados no exterior, ao mesmo tempo em que o setor está sendo atingido pela ascensão dos produtores chineses de veículos elétricos.

A Honda também disse que colocará em espera por "aproximadamente dois anos" um plano anunciado em abril de 2024 para construir uma cadeia logística de veículos elétricos em Ontário, no Canadá. Essa decisão foi tomada devido à atual desaceleração da demanda por veículos elétricos, segundo a empresa.

As negociações entre Honda e Nissan para a fusão foram interrompidas no início deste ano, embora as duas ainda tenham um acordo para cooperar em tecnologia. Tais uniões são vistas como cada vez mais importantes para as montadoras combaterem a ameaça das empresas de veículos elétricos em rápida evolução, particularmente na China.

"Embora a indústria automotiva esteja em uma situação muito difícil, nós definitivamente buscaremos novas direções de crescimento por meio de parcerias estratégicas", disse Toshihiro Mibe, chefe-executivo da Honda, em uma coletiva de imprensa. Ele afirmou que não houve nenhum desenvolvimento na possível parceria com a Nissan desde que as negociações foram interrompidas em fevereiro.

A Honda espera um impacto de 650 bilhões de ienes em seu lucro operacional do ano fiscal de 2026 devido às tarifas em vários países, dos quais 300 bilhões de ienes se devem ao impacto sobre as importações de cerca de 550.000 carros prontos. A empresa projetou que será capaz de compensar cerca de 200 bilhões de ienes das tarifas com esforços para mitigar seu impacto.