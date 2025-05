Hertz sofre prejuízo maior do que o esperado no 1º trimestre

A Hertz divulgou prejuízo maior do que o esperado e queda na receita, levando a ação da locadora de veículos norte-americana a cair fortemente na manhã desta terça-feira, 13.

Segundo balanço divulgado no fim de tarde de segunda-feira, 12, a Hertz sofreu prejuízo líquido ajustado por ação de US$ 1,12 no primeiro trimestre.

Analistas consultados pela FactSet previam perda menor por ação, de US$ 0,98.

Já a receita da Hertz teve queda anual de 13% no trimestre, a US$ 1,81 bilhão, resultado que veio abaixo do consenso da FactSet, de US$ 2 bilhões.

Às 8h32 (de Brasília), a ação da Hertz chegou a tombar 8,7% no pré-mercado de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires