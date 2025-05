Como EUA, Japão e Chile se preparam para megaterremoto 'a qualquer momento'

Um megaterremoto pode acontecer a qualquer momento na América do Norte, América do Sul e Ásia, alertam cientistas. A tragédia deixaria milhares de mortos e prejuízos bilionários.

O que aconteceu

Sismólogos monitoram regiões dos Estados Unidos, Japão e Chile com risco geológico. Eles explicam que um terremoto é o resultado do acúmulo de estresse geológico causado pelo movimento das placas tectônicas, que estão constantemente se aproximando, se afastando ou deslizando umas sobre as outras. Em algum momento, a tensão excessiva é liberada na forma de ondas sísmicas.

Califórnia, nos EUA, se prepara para enfrentar "Big One" até 2030. Os cálculos do USGS (Serviço Geológico dos EUA) indicam que há 70% de chance de um tremor de magnitude 7 ou superior atingir áreas populosas de San Diego e Los Angeles, a segunda maior cidade dos EUA.

Maioria dos terremotos acontece em uma falha geológica, e a Califórnia tem uma das maiores do mundo: a de San Andreas. Este sistema de falhas geológicas, que se estende por 1.300 km no estado, é uma das mais estudados do mundo devido ao seu potencial sísmico devastador. Ela marca o limite entre as placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte.

Rachadura no asfalto provocada pelo terremoto de 2019 em Ridgecrest, na Califórnia Imagem: Frederic J. Brown/AFP

Pesquisadores estão preocupados com a parte sul da falha de San Andreas. A área não registra abalos significativos há cerca de 300 anos, quando eles deveriam ocorrer a cada 150 anos. Por isso, os cientistas acreditam que a região está acumulando tensão. Ainda não existe tecnologia para prever uma data exata.

"O Big One realmente vai acontecer", afirmou George Sand França, professor titular da USP. Por causa da falha de San Andres, o sul da Califórnia tem milhares de sismos pequenos por ano, mas, segundo França, a energia liberada gradualmente não é suficiente para evitar o megaterremoto.

A gente não consegue prever, mas a gente sabe quais regiões têm maior risco. Existem estudos que mostram quais regiões estão sem atividade sísmica há um longo período e tem acúmulo de esforço.

George Sand França, professor do Departamento de Geofísica da USP

A falha de San Andreas se estende por 1.300 km ao longo da Califórnia, nos EUA Imagem: Reprodução/Wikimedia Commons

Modelos indicam que "Big One" pode matar cerca de 1.800 pessoas e ferir mais de 50 mil. Um grupo de 30 cientistas estudou os possíveis efeitos de um terremoto de magnitude 7,8 no sul da Califórnia. Neste cenário, eles também esperam por danos graves em edifícios, incêndios, deslizamentos de terra e danos materiais superiores a US$ 200 bilhões (mais de R$ 700 bilhões).

Nível de destruição é comparado ao terremoto que varreu São Francisco em 1906. O tremor de magnitude 7,8 durou cerca de 60 segundos, mas foi sentido até em estados vizinhos, como Oregon e Nevada. O epicentro aconteceu em São Francisco e provocou incêndios que destruíram a cidade.

Os moradores de Los Angeles sabem que o próximo grande terremoto não é uma questão de se, mas quando. Temos que tomar medidas hoje para garantir que vamos sobreviver.

Então prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, em 2018

Imagens mostram São Francisco em ruínas após terremoto de 1906 Imagem: Universal Images Group via Getty

Japão alerta para risco de terremoto pior que o de 2011. Segundo cálculos atualizados do governo, cerca de 300 mil pessoas poderiam morrer em um megaterremoto com epicentro na Fossa de Nankai, no sul do país. Cerca de 215 mil morreriam pelo tsunami, outras 73 mil em desabamentos e 9 mil em incêndios.

Chance do megaterremoto ocorrer nos próximos 30 anos é de cerca de 80%. O Japão está localizado no chamado "Círculo de Fogo", uma zona de alta atividade sísmica com encontro de placas tectônicas. Em 2011, o maior terremoto da história do país deixou mais de 18 mil mortos e obrigou 150 mil a deixarem suas casas após a explosão da usina nuclear de Fukushima.

Cientistas também monitoram norte do Chile. "A cada 10 anos há um grande evento [na região]", afirmou Felipe Leyton, sismólogo da Universidade do Chile. "Isso nos permite ver o potencial de um grande terremoto e nos permite dizer que, em curto prazo, em termos sísmicos e geológicos, estamos esperando um grande terremoto".

Não podemos dizer quando, mas podemos esperar por ele.

Mohama Ayaz, geólogo e engenheiro geoespacial da Universidade de Santiago do Chile

Terremoto com alerta de tsunami faz moradores evacuarem em Punta Arenas, na costa sul do Pacífico, no Chile, em 2 de maio Imagem: RODRIGO MATURANA/REUTERS

Chile registrou o terremoto mais forte do mundo, em 1960. Cerca de 1.655 pessoas morreram no tremor de magnitude 9,5. O Chile é um dos países mais afetados por terremotos pois fica na convergência de três placas tectônicas: a de Nazca, a Sul-Americana e a Antártica.

Peru também espera por terremoto devastador. No ano passado, a região próxima da costa de Arequipa, no sul do país, registrou um tremor de magnitude 7, mas autoridades temem um terremoto com alerta de tsunami em Lima, onde vivem 10 milhões de pessoas. A expectativa é de um tremor com magnitude acima de 8,5, como aconteceu no Chile em 2010.

País vive um perturbador "silêncio sísmico", diz o sismólogo Hernando Tavera, diretor-executivo do IGP (Instituto Geofísico Peruano). O pior terremoto do país, com magnitude 7,9, aconteceu em maio de 1970 e deixou 67 mil mortos. O tremor durou 45 segundos, mas ativou um tsunami com ondas de até dois metros que inundou o porto de Chimbote. O terremoto atingiu níveis catastróficos quando uma parte da montanha de neve Huascarán, a mais alta do Peru, desabou sobre a cidade de Yungay.

Mundo tem pelo menos um terremoto com magnitude acima de 8 por ano, mostram as estatísticas. O professor George Sand França também fala em 12 terremotos com magnitude até 7 todo ano. Até o momento, o pior terremoto de 2025 ocorreu em Mianmar quando um tremor de magnitude 7,7 devastou o país e derrubou prédios na vizinha Tailândia.

Prédio que desabou após um forte terremoto em Mandalay, segundo maior cidade de Mianmar, em 30 de março de 2025 Imagem: Stringer/REUTERS

Brasil tem poucos tremores e morte em 2007

Brasil está no interior da Placa Sul-Americana e os abalos dificilmente atingem magnitude de 4,5. Segundo o professor George Sand França, as estatísticas apontam que, a cada cinco anos, o país registra um tremor com magnitude acima de 5.

Ele explica que é possível sentir até tremores menores, de magnitude 2. "Depende do epicentro e de onde você está. Em 2022, a população de Sete Lagoas (MG) sentiu um terremoto de magnitude de 2,8. É possível que tenha terremoto de magnitude 12 que ninguém dê notícia, depende do epicentro". A profundida do tremor também influencia. "Quanto mais profundo, menos danos porque a energia está lá no fundo. Se for raso, a área de propagação de ondas é maior e mais áreas são atingidas".

Maiores tremores de terra no Brasil aconteceram na Serra do Tombador (MT), em 1955; na cidade de Tarauacá, no Acre, em 2022; e no litoral de Vitória (ES), também em 1955. Esses tremores ultrapassaram os 6 pontos na escala Richter. No caso da Serra do Tombador, a área era pouco habitada e não houve fatalidades. Também não foram registrados danos no tremor do Acre, cujo epicentro foi a mais de 100 km das pequenas cidades de Tarauacá e Feijó, na fronteira com o Peru. O abalo sequer foi sentido pela população dos arredores. No caso do tremor em Vitória, em 1955, os registros históricos indicam que o abalo assustou os moradores da região, mas não houve consequências mais graves.

Maior falha geológico do Brasil está no Rio Grande do Sul. A Falha de Samambaia tem 38 km de comprimento e passa pela cidade de João Câmara. As cidades de Cruzeiro do Sul (AC), Sete Lagoas, Curitiba e Miranda (MS) também estão perto de falhas geológicas.

Brasil tem uma morte por terremoto. No dia 9 de dezembro de 2007, um tremor de magnitude 4,9 destruiu várias casas em uma área rural da cidade de Itacarambi (MG) e matou a menina Jesiane Oliveira da Silva, de cinco anos. Ela dormia quando foi atingida por uma parede que desabou no quarto.

Tremores sentidos no Brasil podem ser reflexos de terremotos com epicentro em outros países da América Latina. Em 2024, moradores de diferentes bairros da cidade de São Paulo sentiram leves tremores, um reflexo do terremoto de magnitude 7,9 na região norte do Chile.

Maiores terremotos do Brasil em 2025, segundo Centro de Sismologia da USP

Fronteira Brasil-Peru, na divisa com o Acre: 5,6 de magnitude, em 11 de março Poconé (MT): 4,4 de magnitude, em 1º de março Parauapebas (PA): 4,3 de magnitude, em 3 de abril Itajobi (SP): 3,4 de magnitude, em 16 de abril Felixlândia (MG): 3,3 de magnitude, em 9 de janeiro

Simulações e alertas: como países se preparam para desastre

México, Peru, Chile e outros países fazem simulações anuais de terremoto. Os exercícios tentam preparar a população para evitar pânico generalizado no momento de um desastre real. As equipes médicas e de segurança simulam resgates e atendimentos de emergência.

Cidade do México fez simulação de terremoto com civis e equipes de resgate, em 29 de abril de 2025 Imagem: Quetzalli Nicte-Ha/REUTERS

México trocou data de simulação após terremoto ocorrer horas após treinamento. "As coincidências estressam muito as pessoas. Somos um povo supersticioso", afirmou o engenheiro Roberto Ruiz à AFP.

Treinamento deveria ocorrer em 19 de setembro para lembrar o terremoto devastador de 1985 na Cidade do México. Entretanto, em 2017 e 2022, os moradores da capital se assustaram com terremotos de magnitude acima de 7 logo após a simulação. Na época, a situação também gerou memes nas redes sociais: "Lembrem-se que uma simulação na Cidade do México significa 'ensaio para o terremoto que ocorrerá algumas horas depois'", escreveu um usuário.

Países também criaram sistemas para alertar população antes que eles sintam o primeiro tremor. No México, o som do alarme viaja mais rápido que as ondas sísmicas e permite que as pessoas reajam com um minuto de antecedência. Na Califórnia, Oregon e Washington, o sistema ShakeAlert detecta os tremores assim que eles começam a acontecer, determina as áreas com maior probabilidade de serem afetadas e dispara uma mensagem de alerta.

Japão usa supercomputadores para simular efeitos de terremotos em cidades como Tóquio. As simulações analisam como os prédios vão reagir aos tremores e o potencial comportamento das pessoas. A partir dessas simulações, pesquisadores podem projetar melhores respostas emergenciais e reforçar prédios com fragilidades detectadas.

Pesquisadores acreditam que a tecnologia pode ajudar a evitar tragédias como o terremoto de 2011. "As pessoas dizem que o terremoto Tohuku estava além do que imaginávamos, que era tão grande que se acreditava ser impossível se preparar para ele", diz Akihiko Okada do Instituto Riken. "Mas usando este computador tentamos simular vários casos. E gostaríamos de eliminar esse sentimento do inesperado para poder salvar vidas".

*Com informações de AFP, Reuters, Deutsche Welle e EFE