Google anuncia novidades de sua IA para TVs, relógios e carros; confira

Além de apresentar o que vai mudar no Android 16, o Google anunciou hoje que a sua inteligência artificial Gemini passará também a integrar outros sistemas da empresa, como o de relógios inteligentes, TVs e carros compatíveis.

As novidades foram divulgadas durante o evento inédito The Android Show, focado nos sistemas operacionais da empresa.

Gemini nos relógios

Para os modelos de smartwatches com o sistema do Google, Wear OS, a empresa promete a ampliação de recursos com inteligência artificial Gemini. Entre as ações possíveis estão:

Definir lembretes usando comando de voz.

Pedir para a IA oferecer informações sobre algo.

"Você pode perguntar sobre o restaurante sobre o qual seu amigo lhe enviou um email e receber a resposta diretamente no seu pulso, sem precisar pausar o treino e pegar o celular", explica a empresa em comunicado.

Gemini na TV

O Gemini chegará aos modelos de televisão com o Google TV ainda neste ano, destacou a empresa. Quando isso acontecer, o consumidor poderá, por exemplo:

Pedir filmes adequados para uma faixa etária (como crianças com até 10 anos).

Responder a perguntas variadas, como de curiosidades de ciências, e exibir vídeos no YouTube que tenham a ver com o tema.

Gemini no sistema do carro

A promessa é de que a plataforma Android Auto, sistema que integra os aplicativos do Google aos veículos (como mapas, serviços de mensagens e assistente virtual) conseguirá manter conversas mais naturais via comandos de voz.

Os exemplos práticos dados pela empresa são:

Possibilidade de encontrar um posto de recarga de bateria para carro elétrico numa região que tem um parque, para que você possa fazer uma caminhada enquanto o carro recarrega.

Resumir mensagens recebidas e traduzir sua resposta para outro idioma se você desejar.

Resumir notícias do dia dos assuntos que você deseja enquanto dirige.

O Gemini estará disponível para o Android Auto nos próximos meses em carros compatíveis com o sistema. A empresa não detalhou os idiomas.

Gemini em óculos de realidade virtual

A IA do Google também está sendo expandida para o Android XR, plataforma da marca para dispositivos de realidade estendida (XR), como para headsets de Realidade Virtual (RV) e óculos de Realidade Aumentada (RA).

Um dos parceiros mais famosos nesse primeiro momento é a Samsung. "Quando o primeiro headset da Samsung for lançado ainda este ano, o Gemini poderá ajudar você a fazer coisas como planejar férias, cercando você com vídeos, mapas e dicas locais, criando um itinerário completo em minutos e proporcionando uma sensação mais realista do lugar que você está pesquisando", explicou a companhia.

Apesar da parceria com a Samsung, a empresa destacou, em encontro virtual com jornalistas, que os avanços tecnológicos não ficarão restritos aos produtos da marca sul-coreana. Eles poderão ser integrados a outros aparelhos no futuro.

