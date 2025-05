Galaxy S25 Edge: conheça o novo celular ultrafino de titânio da Samsung

A Samsung apresentou seu mais novo celular: o Galaxy S25 Edge. Ultrafino, com estrutura em titânio com 0,58 cm de espessura, ele chega para ser como uma versão mais compacta e "barata" do S25 Ultra.

Apesar de ainda não ter preço anunciado no Brasil, trata-se de um produto premium, que deve beirar os R$ 10 mil. A ideia é agradar a quem prefere modelos mais finos e compactos, mas não abre mão de especificações avançadas, como uma câmera de 200 MP.

Nos Estados Unidos, ele já está em pré-venda por US$ 1.099 (cerca de R$ 6.200, sem considerar impostos), ou seja, US$ 150 a mais do que o S25 e US$ 200 a menos do que o S25 Ultra. O lançamento no Brasil deve acontecer no dia 21 de maio.

"É uma maravilha da engenharia, que não faz concessões", disse TM Roh, chefe de Mobile Experience da Samsung durante evento online. O Galaxy S25 Edge é uma das grandes apostas da marca para esse ano.

Samsung Galaxy S25 Edge Imagem: Marcella Duarte/UOL

Celulares superfinos são uma tendência do mercado, e outras empresas se preparam para lançar seus modelos nos próximos meses, inclusive a Apple com um esperado iPhone 17 Air.

Conhecemos o novo aparelho da Samsung durante o evento Galaxy Unpacked, em San José, na Califórnia (EUA), em janeiro deste ano. Na época, ainda não haviam sido anunciados os detalhes, como especificações e preço.

Detalhes sobre o Galaxy S25 Edge

Superfino e leve. Com 0,58 mm de espessura e peso de 163 gramas, é o celular mais fino já produzido pela Samsung. Comparando com os outros modelos da linha: S25 (0,72 cm e 162 gramas), S25+ (0,73 cm e 190 gramas) e S25 Ultra (0,82 mm e 128 gramas).

Design minimalista. A moldura é de titânio, como a do Galaxy S25 Ultra, o que ajuda na leveza. Na traseira, em vidro com aspecto de metal, as duas câmeras ficam em um discreto módulo em forma de pílula, que lembra o design do iPhone 16.

Cores. São três opções: azul (Titanium Icyblue), cinza (Titanium Silver) e preto (Titanium Jetblack)

Câmeras. A principal tem 200 MP com zoom de 2x (qualidade óptica) e é acompanhada por uma ultrawide de 12 MP (campo aberto e modo macro). Segundo a empresa, houve um extenso trabalho de miniaturização dos sensores e lentes para chegar neste conjunto duplo, sem teleobjetiva dedicada. A câmera frontal, para selfies, tem 12 MP.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Inteligência artificial. O Galaxy S25 Edge chega com sistema One UI 7, que inclui recursos avançados do pacote Galaxy AI como o apagador de objetos, o removedor de barulhos em vídeos e o corte automático de vídeos para redes sociais, além do assistente Google Gemini.

Processador. Snapdragon 8 Elite, o mais avançado da Qualcomm, em sua versão aprimorada "for Galaxy", que também equipa os outros modelos da linha S25. São até 12 GB de memória RAM e 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno.

Bateria. 3.786 mAh, a menor da linha, o que é esperado em um modelo tão fino (o Galaxy S25 tem 4.000 mAh, o Galaxy S25+ tem 4.900 mAh e o S25 Ultra tem 5.000 mAh).

Tela. AMOLED de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, como a dos irmãos. É o primeiro aparelho do mundo com vidro Gorilla Glass Ceramic 2.

Proteção. IP68 contra água e poeira.

Imagem: Samsung

Ofertas da linha Galaxy S25

Os modelos Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra, lançados no início do ano, podem ser encontrados em promoção.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.