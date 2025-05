Funcionários de agência agrícola dos EUA alertam Congresso para riscos após demissões

Por Leah Douglas

WASHINGTON (Reuters) - Sindicatos de funcionários das agências de pesquisa, saúde animal e nutrição do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, em inglês) alertaram parlamentares, em carta enviada na noite de segunda-feira, sobre a interferência política e danos irreparáveis ao seu trabalho decorrentes dos esforços do presidente Donald Trump para reduzir o tamanho do governo federal.

Mais de 15.000 funcionários do USDA foram demitidos ou aceitaram os incentivos financeiros de Trump para deixar a agência, deixando menos especialistas para responder a um surto contínuo de gripe aviária e drenando a equipe técnica dos escritórios locais que atendem os agricultores.

O orçamento proposto por Trump deve cortar US$ 4,5 bilhões do USDA, inclusive dos programas de conservação e pesquisa. A secretária de Agricultura, Brooke Rollins, defendeu os cortes como eficientes.

"A combinação de cortes orçamentários prejudiciais, excesso de poder do Executivo e mudanças de pessoal com motivação política enfraqueceram as principais agências", diz a carta de 20 autoridades de sindicatos de funcionários do USDA enviada aos presidentes e membros graduados dos comitês de dotações do Senado e da Câmara que supervisionam a agência.

"Sem a supervisão do Congresso, as décadas de conhecimento e infraestrutura que garantem a segurança alimentar serão desmanteladas."

O USDA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

No Serviço de Pesquisa Agrícola (ARS) do USDA, 98 dos 167 cientistas de segurança alimentar pediram demissão, de acordo com a carta.

O trabalho do ARS inclui a detecção de patógenos, a prevenção de doenças transmitidas por alimentos e a identificação de contaminantes químicos e outros contaminantes nos alimentos, segundo o site do USDA.

Os pesquisadores foram impedidos de viajar para conferências e o desgaste da equipe prejudicou o trabalho de adaptação climática, combate à fome e prevenção de fraudes em programas de nutrição, diz a carta.

Cientistas foram orientados a não discutir as perdas de pessoal da agência ou os cortes nas pesquisas com as partes interessadas externas e enfrentam ambiguidade sobre quais atividades públicas são permitidas, disse Ethan Roberts, técnico de um laboratório da ARS em Illinois e presidente da Federação Americana de Funcionários do Governo Local 3247 (AFGE).

"A única maneira de saber o que realmente é permitido ou não é fazendo isso e sendo punido ou repreendido", disse Roberts.

Além da AFGE, os sindicatos dos funcionários são representados pelo Sindicato Nacional dos Funcionários do Tesouro e pela Federação Americana de Funcionários Estaduais, do Condado e Municipais.

(Reportagem de Leah Douglas em Washington)