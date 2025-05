FriGol reverte prejuízo e lucra R$ 1 milhão no 1º trimestre

A FriGol, um dos principais processadores de carne bovina do Brasil, fechou o primeiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 1 milhão, revertendo o prejuízo de R$ 5 milhões apurado em igual período de 2024, de acordo com resultado financeiro divulgado nesta segunda-feira (12). A receita bruta foi de R$ 1 bilhão, crescimento de 17% em relação ao primeiro trimestre de 2024. A receita líquida também apresentou resultado positivo, atingindo R$ 972 milhões, o que representa aumento de 18% frente ao ano anterior.

Apesar do aumento nas receitas, o ciclo pecuário com baixa oferta de boi gordo afetou negativamente a quantidade de animais abatidos e o Ebitda. A empresa abateu 159 mil bovinos, queda de 7% ante igual período de 2024. O Ebitda foi de R$ 9,7 milhões, redução de 56% na comparação anual, com margem de 1%.

O CEO da FriGol, Luciano Pascon, destacou que, tradicionalmente, o primeiro trimestre costuma ser o mais fraco para o setor de carne bovina. "Em 2023 e 2024, tivemos prejuízo no período. Agora, registramos aumento nas receitas e no lucro, mesmo com os desafios impostos pela baixa oferta de gado", afirmou o executivo em nota.

A alta no valor da arroba pressionou as margens tanto no mercado interno quanto no externo. Porém, a companhia registrou valorização de 9% no preço da tonelada exportada, na comparação com o primeiro trimestre de 2024. "Já neste segundo trimestre, estamos vendo um cenário mais positivo, com tendência de queda na arroba, elevação no preço da tonelada no mercado externo e consistência nas margens no mercado interno", destacou o diretor financeiro e de sustentabilidade da FriGol, Carlos Corrêa.

No que diz respeito à exportação, o mercado externo representou 51% da receita bruta da FriGol, enquanto o mercado interno foi responsável por 49%. Como parte da estratégia de diversificação da companhia, o Canadá figurou, pela primeira vez, entre os quatro principais destinos das exportações da empresa, com 7% do faturamento de vendas externas. A China, principal mercado da FriGol, reduziu sua participação de 79% para 68% no primeiro trimestre de 2025, enquanto Israel passou de 12% para 9%. A participação dos outros mercados aumentou de 6% para 13%.

Internamente, a empresa focou nas vendas de produtos de alto valor agregado, como as linhas Chef, Angus, BBQ Secrets e Açougue Completo, que registraram uma alta de 14% no volume de produtos vendidos na comparação anual.

A FriGol encerrou o trimestre com caixa de R$ 230 milhões. A alavancagem da companhia ficou em 2,1 vezes.