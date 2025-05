Em visita surpresa, tio flagra sobrinho morando com mãe morta há 4 anos

Um argentino conviveu com o corpo de sua mãe morta em casa por cerca de quatro anos. O caso foi descoberto por um familiar, que decidiu fazer uma visita surpresa.

O que aconteceu

Homem de 47 anos conviveu com cadáver da mãe durante cerca de quatro anos. Ele e a mãe moravam em La Plata, na Argentina. A polícia argentina investiga se o filho escondeu o corpo por motivação financeira ou se tem problemas psicológicos.

A mãe, identificada como Marta Durand, morreu em novembro de 2021, aos 77 anos, de infarto. Seu filho optou por não comunicar as autoridades, nem retirar o corpo.

Situação foi descoberta por um irmão da morta. Ele contou à polícia que não via a irmã há uma década e decidiu visitá-la. Chegando à casa onde Marta morava, se deparou com o sobrinho e com o corpo da irmã em decomposição. Caso foi divulgado pelo site local 0221 nessa segunda-feira (12).

Ministério Público argentino ordenou realização de autópsia para confirmar veracidade da história. Também não descartou a possibilidade de processar o filho da falecida por omissão de denúncia e ocultação de cadáver.