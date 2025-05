Festival de Cinema de Cannes 2025 começa com Brasil em destaque

O Brasil está em destaque no 78° Festival de Cannes, que começa nesta terça-feira (13) na cidade da Côte d'Azur francesa. "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, é um dos 22 filmes na disputa pela Palma de Ouro este ano, e o Brasil é o convidado de honra do Marché du Film (Mercado do Filme). O cinema brasileiro marca ainda presença nas mostras Cannes Classics, Quinzena dos Realizadores e Semana da Crítica. A diretora pernambucana Marianna Brennand recebe o prêmio Woman in Motion.

A comédia musical "Partir un Jour" (Ir embora um dia), primeiro longa-metragem da jovem cineasta francesa Amélie Bonnin sera exibido na cerimônia de abertura na noite desta terça-feira, fora da competição. Um sinal de que o maior festival de cinema do mundo acolhe de braços abertos as novas gerações.

No primeiro tapete vermelho de 2025, além da equipe de "Partir un Jour" e de celebridades internacionais, o veterano ator, diretor e produtor americano, Robert de Niro, receberá uma Palma de Ouro de Honra pelo conjunto de sua carreira. Depois de Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, Cannes continua a homenagear grandes nomes da chamada "Nova Hollywood", que revolucionou o cinema a partir dos anos 1970.

Antes da abertura oficial, será exibida uma cópia restaurada de The Gold Rush (Em Busca do Outro) de Charles Chaplin, que completa 100 anos de sua realização.

Disputa pela Palma de Ouro

"O Agente Secreto" é o quarto filme de Kleber Mendonça Filho selecionado em Cannes. Em 2019, o cineasta pernambucano levou o Prêmio do Júri com "Bacurau", codirigido por Juliano Dornelles.

Estrelado por Wagner Moura, "O Agente Secreto" se passa em Recife em 1977 e explora as tensões políticas da época da Ditadura Militar Brasileira. No elenco estão ainda o ator alemão Udo Kier, que já atuou em Bacurau, e Maria Fernanda Cândido.

Para a conceituada revista Cahiers du Cinéma, "O Agente Secreto" é um dos filmes mais esperados desta competição. O crítico Thierry Mérange escreve que o sexto longa metragem do cineasta pernambucano se passa em Recife, como a maioria dos outros filmes de Kleber Mendonça Filho, e mistura um relato intimista, com uma história de espionagem em plena Ditadura Militar e a fuga de um professor durante o Carnaval; tudo inspirado por Hitchcock ou Orson Welles.

O longa de Kleber Mendonça Filho concorre à Palma de Ouro com outros 21 filmes. Entre os concorrentes, nomes consagrados do cinema mundial como o americano Wes Anderson, o iraniano Jafar Panahi, a francesa Julia Ducournau, que concorre a sua segunda Palma de Ouro, e os irmãos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne, na disputa por uma terceira recompensa.

A atriz Juliette Binoche, ícone do cinema francês, é a presidente do júri.

Fora da competição

Fora da competição, um dos destaques é a exibição do último filme da saga "Missão Impossível", estrelado por Tom Cruise. O longa "The Final Reckoning" (O Acerto Final), dirigido por Christopher McQuarrie, será exibido na noite de quarta-feira (14), segundo dia do festival, prometendo muita emoção no tradicional tapete vermelho de Cannes.

Outra estrela de Hollywood muito aguardada é a atriz Scarlett Johansson. Ela estrela o novo filme de Wes Anderson, "The Phoenician Scheme", mas a maior expectativa é em relação ao seu primeiro filme como diretora, Eleanor the Great (Eleanor a Grande), selecionado na mostra Un Certain Regard.

O Brasil volta a marcar presença na mostra Cannes Classic, com uma homenagem ao cineasta Cacá Diegues, morto no ano passado. O documentário "Para Vigo Me Voy", sobre a vida de um dos idealizadores do Cinema Novo e várias vezes selecionado em Cannes, será exibido na segunda-feira (19). O filme é dirigido por Lirio Ferreira e Karen Harley. O documentário conta com a participação de Antonio Pitanga e Renata Magalhães, além de entrevistas com Cacá Diegues.

Mostras paralelas

Outro filme, selecionado para a mostra "Cannes Première" também fala do Brasil. O longa "La Disparition de Josef Mengele" (O Desaparecimento de Josef Mengele), do russo dissidente Kirill Serebrennikov, é uma adaptação do romance homônimo de Olivier Guez, que conta a fuga do nazista para a América do Sul - Argentina, Paraguai e Brasil, onde ele morreu misteriosamente em 1979.

Curtas-metragens brasileiros foram selecionados para mostras paralelas. Leonardo Martelli concorre na Semana da Crítica com "Samba Infinito", e a Factory da Quinzena de Realizadores produziu quatro curtas co-realizados por cineastas do Norte do país. O projeto Factory Ceara teve como padrinho o diretor Karim Aïnouz.

A cineasta pernambucana Marianna Brennand vai receber o prêmio Woman in Motion, que celebra o reconhecimento das mulheres no cinema. A realizadora de "Manas" vai receber uma ajuda para o desenvolvimento de seu segundo longa-metragem.

Mercado do Filme

O Brasil estará no centro das atenções no Marché du Film (Mercado do Filme) de Cannes, que acontece paralelamente ao badalado Festival de Cinema francês. O país é o convidado de honra desta edição e preparou uma vasta programação para mostrar o dinamismo da indústria cinematográfica brasileira.

A delegação oficial é composta por cerca de 60 profissionais do setor audiovisual, entre cineastas, produtores e outros representantes da indústria brasileira, que vão mostrar seus filmes e projetos, negociar direitos e tentar fechar coproduções internacionais. Essa participação é recorde, registrando um aumento de 50% em comparação com anos anteriores.

O pavilhão brasileiro acolhe a Cinema do Brasil, a SPCINE (Companhia Paulista de Cinema e Audiovisual) e a RIOFILME. A organização é do Ministério da Cultura, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e a ApexBrasil. A homenagem também integra a programação da temporada cultural cruzada Brasil-França, que celebra os 200 anos das relações diplomáticas entre os dois países.

O pavilhão brasileiro no Palácio dos Festivais de Cannes estará funcionando a partir desta terça-feira, mas a abertura oficial da programação acontece na quarta-feira (14) na presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e da secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga.

À noite, o Brasil coorganiza uma aguardada festa na Plage des Palmes, o espaço oficial do Marché à beira-mar, prometendo aos convidados uma noite inesquecível.

O Marché du Film de Cannes acontece de 13 a 21 de maio e o 78° Festival de Cinema de Cannes, de 13 a 24 de maio de 2025.