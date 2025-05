Festival de Cannes proíbe nudez e 'caudas longas' no tapete vermelho para 'preservar decência'

Nem toda roupa será bem-vinda no tapete vermelho do Grand Théâtre Lumière, palco do desfile interestelar a cada edição do Festival de Cannes, no sul da França. O evento estabeleceu um novo código de vestimenta que proíbe a nudez em todos os espaços do evento, sob o argumento de preservar a "decência". Roupas volumosas ? especialmente aquelas com caudas longas ? também estão vetadas, por atrapalharem a circulação dos convidados e dificultarem o uso das poltronas.

Toda nudez será castigada? O título, que deu nome ao longa de Arnaldo Jabor, vencedor do Urso de Prata na Berlinale em 1973, inspirado de uma peça de Nelson Rodrigues, parece dar o tom para o desfile de estrelas e candidatas ao estrelato em 2025 na abertura desse que é um dos maiores eventos cinematográficos do mundo.

As novas diretrizes foram comunicadas aos participantes na véspera da largada desta 78ª edição do Festival de Cannes, em um momento em que uma tendência de moda vem se consolidando nos grandes eventos: os vestidos totalmente transparentes. E quem aposta nesse "look", costuma ganhar destaque na mídia.

Foi o caso da modelo americana Bella Hadid em 2024, dona de nada menos do que 60 milhões de seguidores no Instagram. Convidada para a exibição do filme O Aprendiz, ela apareceu no tapete vermelho usando um vestido Saint Laurent cor areia, transparente na região do busto. Na mesma edição, a fotógrafa Nadia Lee Cohen vestiu um modelo de malha transparente, também da maison Saint Laurent, durante a pré-estreia de O Senhor dos Mortos. Dias depois, a atriz Vicky Krieps escolheu um vestido da coleção Armani Privé com inspiração em lingerie íntima.

Mas o ápice da transparência foi alcançado por Bianca Censori, que surgiu no tapete vermelho do Grammy 2025 ao lado do etnão marido, Kanye West, usando um vestido que deixava o corpo totalmente à mostra. Os exemplos acima mostram como é difícil definir com precisão o que constitui nudez e devem deixar estilistas que trabalham com rendas e tecidos leves em alerta, como observou a rede de TV CNN.

"Não se trata de regular o vestuário"

Em nota enviada à AFP, o Festival de Cannes afirmou que apenas "explicita regras já aplicadas há muito tempo". "Não se trata de regular a forma de se vestir, mas sim de proibir a nudez total no tapete vermelho", declarou um porta-voz do evento.

No site oficial, o festival especifica que é exigido "traje de gala (vestido longo ou smoking)" para as sessões especiais do Grand Théâtre Lumière, realizadas entre 19h e 22h, com a presença das equipes artísticas. Caso não seja possível, também são aceitos "vestidos pretos simples, vestidos de coquetel, terninhos escuros ou blusas elegantes combinadas com calça preta". Para os homens, são permitidos ternos pretos ou azul-marinho com gravata borboleta ou gravata escura.

Por outro lado, o uso de salto alto não será obrigatório para as mulheres. "Sapatos elegantes e sandálias com ou sem salto" estão liberados, segundo a organização. Tênis, no entanto, continuam estritamente proibidos.

Salto alto, no entanto, continua podendo: a polêmica de 2015

Nos primeiros dias do Festival de Cannes de 2015, surgiram relatos de convidadas barradas na entrada do tapete vermelho por não estarem usando salto alto. A situação gerou críticas nas redes sociais e levantou dúvidas sobre o rigor do código de vestimenta imposto pelo festival.

Valeria Richter, produtora de filmes com parte do pé esquerdo amputado, relatou na ocasião à BBC que foi barrada temporariamente ao tentar acessar o tapete vermelho de Cannes por não estar usando salto alto. Ela afirmou na época que os seguranças lhe disseram: "Não, isso não é possível, você não pode entrar assim", enquanto apontavam para seus sapatos.

Thierry Frémaux, diretor do festival, chegou a desmentir os rumores sobre uma exigência formal de salto alto para as mulheres subirem as escadas do evento. "A única exigência é traje de gala. Não há regras sobre o tipo de calçado", afirmou então Frémaux, em resposta às especulações.

Apesar de não haver uma proibição oficial, Frémaux reconheceu na ocasião que houve um "pequeno excesso de zelo" em "algumas situações".

(Com agências)