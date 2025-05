Diretor-geral da PF não disse que Lula e STF mandaram matar Bolsonaro

Do UOL, no Rio

Não é verdade que o diretor-geral da Polícia Federal tenha afirmado que Lula (PT) e o STF são responsáveis pela facada da qual Jair Bolsonaro (PL) foi vítima durante a campanha eleitoral de 2018.

Posts nas redes sociais usam foto de um delegado da PF que ocupou cargo durante o governo Bolsonaro. Atual diretor-geral da PF é Andrei Rodrigues. Além disso, por pelo menos três vezes, a corporação afirmou que Adélio Bispo, autor da facada, agiu sozinho.

Ano passado, a PF solicitou o arquivamento do inquérito policial e concluiu, mais uma vez, que não houve mandantes do atentado.

O que diz o post

Uma publicação com as fotos de Bolsonaro e do ex-diretor geral da PF Paulo Maiurino é compartilhada com o seguinte texto: "Diretor-geral delegado da Polícia Federal acaba de afirmar quem mandou matar Jair Bolsonaro foi Lula com o STF. Entendeu agora porque querem controlar as redes sociais?".

Por que é falso

Inquérito arquivado e sem mandante. Em junho do ano passado, a Polícia Federal concluiu que apenas uma pessoa foi responsável pelo ataque contra Bolsonaro durante a campanha eleitoral em 2018: Adélio Bispo, que está preso. De acordo com a corporação, o relatório final foi apresentado após solicitação do Ministério Público Federal. A PF se manifestou pelo arquivamento do inquérito policial (aqui).

Homem da foto era diretor-geral durante governo Bolsonaro. Paulo Maiurino foi nomeado diretor-geral da PF em abril de 2021 e foi exonerado em fevereiro de 2022. O atual diretor-geral da PF é Andrei Rodrigues (aqui).

Desinformação antiga. Em 2021, um perfil falso no Twitter publicou que havia um conluio entre Lula e membros do STF para assassinar Bolsonaro. A desinformação foi checada pelo Projeto Comprova, e a PF desmentiu a alegação falsa.

Paulo Maiurino nunca deu tal declaração. Em uma busca no Google por notícias com palavras-chaves sobre este tema não é possível encontrar registros de declarações públicas do ex-diretor-geral da PF com este teor (aqui). Na verdade, o que aparece são checagens desmentindo que ele tenha confirmado um suposto conluio entre Lula e o STF para matar Bolsonaro, como esta do Aos Fatos de 2021 (aqui).

Pelo menos três vezes a PF declarou que agressor agiu sozinho. Em setembro de 2018, dias após o atentado, a corporação concluiu que Adélio agiu sozinho no ataque em Juiz de Fora (MG). O delegado do caso disse, na ocasião, que o crime foi motivado por discordância política. Em maio de 2020, já no governo Bolsonaro, a PF concluiu uma segunda investigação, que apontou, novamente, não haver mandantes do atentado. E, mais uma vez, em junho de 2024, quando solicitou o arquivamento do inquérito.

Autor da facada está preso desde 2018. Em 2019, Adélio Bispo foi absolvido por ter sido considerado inimputável por questões de saúde mental. Ele foi diagnosticado com Transtorno Delirante Persistente. Na ocasião, a Justiça determinou a sua internação por tempo indeterminado. Ao UOL Confere, a Defensoria Pública da União (DPU) confirmou que Adélio continua na penitenciária federal de Campo Grande (MS).

Bolsonaro sofreu atentado durante campanha eleitoral. O ex-presidente foi vítima de uma facada de Adélio Bispo enquanto participava de uma agenda de campanha em Juiz de Fora (MG) em 6 de setembro de 2018. Ele foi atingido na barriga, e desde então passou por, pelo menos, seis cirurgias relacionadas à facada. A mais recente aconteceu no mês passado.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de mil curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Estadão Verifica e Reuters.

