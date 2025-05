Lady Gaga não disse que a "bandeira do Brasil jamais será vermelha"

Do UOL, em São Paulo

É falso que a cantora Lady Gaga tenha lido uma carta durante seu show em Copacabana em que disse que "a bandeira do Brasil jamais será vermelha".

Durante sua apresentação, ela leu um agradecimento aos fãs brasileiros, mas em nenhum momento deu tal declaração.

O que diz o post

Publicação traz um momento do show da Lady Gaga em que é pendurada uma bandeira do Brasil numa estrutura no palco. O texto que acompanha o post diz: "Lady Gaga lê carta e diz: 'A bandeira de vocês jamais será vermelha! Eu amo vocês para sempre!'".

Por que é falso

Texto lido pela cantora era um agradecimento aos fãs brasileiros. Na carta, a norte-americana agradeceu o carinho do público e explicou o motivo que fez ela demorar para voltar ao país (aqui). Lady Gaga não fez qualquer menção a frase citada no post da desinformação, como é possível observar no vídeo abaixo.

O último show da cantora no Brasil aconteceu em 2012. A artista iria cantar no Rock in Rio em 2017, mas cancelou sua participação por conta de dores causadas pela fibromialgia aqui ). Desde então, Gaga não havia retornado ao país.

Presença de Lady Gaga no Brasil foi marcada por desinformação nas redes sociais. O UOL Confere checou outro conteúdo sobre o show (aqui), assim como outros veículos (aqui, aqui, aqui). O fato de ela ter usado roupas com as cores da bandeira nacional foi falsamente associado a um suposto apoio a Bolsonaro. Mas ela abriu a apresentação com um vestido vermelho (aqui).

Lady Gaga tem histórico de apoiar democratas. A cantora se apresentou na posse de Joe Biden cantando o Hino Nacional dos Estados Unidos em 2021. Durante as eleições de 2020, ela declarou apoio ao democrata. "Estou votando pela América, isto é, estou votando em Joe Biden", disse a cantora em vídeo publicado no X em outubro de 2020. Em 2023, Lady Gaga foi convidada por Biden para ser co-presidente do Comitê Presidencial de Artes dos EUA (aqui). O Comitê foi dissolvido pelo presidente Donald Trump este ano (aqui, em inglês).

Apoio a Harris. Em 2024, Lady Gaga declarou apoio a Kamala Haris em vídeo nas redes sociais. Ela também participou de evento de campanha da democrata (confira aqui e aqui, em inglês).

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 3.000 curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

