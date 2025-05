"Exemplo de sabedoria e humildade": líderes mundiais reagem à morte de Mujica - Líderes mundiais destacaram legado de humildade e compromisso do ex-presidente uruguaio. Para governo brasileiro, Mujica é "grande amigo do Brasil"."Grande amigo do Brasil", "velho querido" e "exemplo de sabedoria". O Uruguai e líderes políticos mundiais lamentaram nesta terça-feira (13/05) a morte do ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, aos 89 anos, vítima de um câncer.

Desde o anúncio feito pelo presidente uruguaio Yamandú Orsi, que declarou "com profunda dor" o falecimento do carismático ex-guerrilheiro pelo X, líderes mundiais destacaram o legado de humildade e compromisso com a justiça social de Mujica.

"Vamos sentir muito a sua falta, velho querido. Obrigado por tudo o que nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo", disse Orsi.

O governo brasileiro expressou "profundo pesar" pela morte do líder uruguaio, "um grande amigo do Brasil".

Mujica foi "um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina e, sobretudo, um dos mais importantes humanistas de nossa época", escreveu o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

"Seu compromisso com a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária constitui exemplo para todos e todas", continuou.

O Itamaraty ainda destacou que Mujica recebeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração oferecida pelo Brasil a cidadãos estrangeiros, em dezembro do ano passado. Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva referiu-se ao uruguaio como "a pessoa mais extraordinária" entre os presidentes com quem conviveu.

Também ex-guerrilheiro, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro — primeiro presidente de esquerda do país — chamou Mujica de "grande revolucionário'. "Adeus, amigo", disse Petro.

Mujica foi um "exemplo para a América Latina e para o mundo inteiro" por sua sabedoria e simplicidade, afirmou a presidente do México, Claudia Sheinbaum.

"A política ganha sentido quando se vive com o coração"

Mujica acreditava em "um mundo melhor", afirmou o presidente espanhol, Pedro Sánchez. "A política ganha sentido quando se vive assim, com o coração", disse ele sobre a vida de Mujica, que no início do ano anunciou que deixaria os tratamentos contra o câncer de esôfago diagnosticado em 2024.

"Toda a América Latina está em luto", declarou o ex-presidente boliviano Evo Morales. "Dói-nos profundamente a partida do meu irmão Pepe Mujica. Sempre me recordo de seus conselhos cheios de experiência e sabedoria. Ele foi um fervoroso defensor da integração e da Pátria Grande", disse, em alusão ao antigo sonho de integração regional latino-americana.

"Lamento profundamente a partida de José 'Pepe' Mujica", disse o presidente da República Dominicana, Luis Abinader. "Tive a honra de conhecê-lo e aprender com sua sabedoria e humildade", declarou, classificando o uruguaio como um "referência moral e humana".

O líder populista de esquerda Jean-Luc Mélenchon agradeceu a Mujica "por toda a coragem". "Obrigado pela sua lição de vida", disse em homenagem ao ex-presidente, que se tornou conhecido mundialmente por seu estilo de vida simples, e também por aprovar durante seu mandato (2010–2015) leis como a regulação do mercado da maconha no Uruguai e o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Mujica viveu até seus últimos dias em sua humilde casa no campo, nos arredores a oeste de Montevidéu, junto de sua esposa, a ex-vice-presidente Lucía Topolansky.

