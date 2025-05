Dólar tem leve baixa na abertura com trégua EUA-China e ata do Copom no radar

13/05/2025 09h09 SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista tinha leve baixa ante o real nas primeiras negociações desta terça-feira, à medida que os investidores seguiam reagindo ao anúncio de uma trégua tarifária entre Estados Unidos e China, enquanto analisavam a ata da mais recente reunião de política monetária do Banco Central. Às 9h04, o dólar à vista caía 0,15%, a R$5,6746 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,04%, a R$5,696. Na segunda-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,50%, a R$5,6833. O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 25.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de junho de 2025. (Por Fernando Cardoso)