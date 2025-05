Dívida doméstica total dos EUA avança US$ 167 bi no 1º tri, a US$ 18,2 trilhões, diz Fed de NY

A dívida doméstica total dos Estados Unidos cresceu US$ 167 bilhões no primeiro trimestre de 2025, a US$ 18,2 trilhões, informou nesta terça-feira, 13, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, em seu relatório trimestral sobre o tema. A alta foi de 0,9% ante o quarto trimestre de 2024. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de US$ 510 bilhões.

Segundo o relatório, a dívida de cartões de crédito foi de US$ 1,18 trilhão de dólares no período, uma queda de US$ 29 bilhões ante o trimestre anterior, contudo, representando alta anual de 6,01%.

As taxas agregadas de inadimplência aumentaram em relação ao trimestre anterior, com 4,3% da dívida pendente em algum estágio de inadimplência.

A transição para inadimplência grave permaneceu estável para financiamentos de veículos, cartões de crédito e outras dívidas.

Em hipotecas, houve alta de US$ 199 bilhões na dívida entre janeiro e março, a US$ 12,8 trilhões.

Em empréstimos para compras de automóveis, o Fed de NY registrou queda de US$ 13 bilhões na dívida, a US$ 1,64 trilhão. Já na dívida estudantil, o número aumentou US$ 16 bilhões, a US$ 1,63 trilhão.