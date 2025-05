Defesa Civil registra 28 mortos em ataques perto de hospital em Gaza

A Defesa Civil palestina informou, nesta terça-feira (13), que pelo menos 28 pessoas morreram em ataques perto do hospital europeu de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

"Segundo informação fornecida por nossas equipes no terreno, até agora foram extraídas 28 pessoas (mortas) da área", declarou à AFP Mahmud Bassal, porta-voz da Defesa Civil de Gaza.

"De acordo com testemunhos de moradores e vizinhos, mais de 20 pessoas seguem desaparecidas no interior da casa da família al Afghani", perto do hospital, acrescentou.

Um balanço anterior havia registrado nove ataques aéreos israelenses.

"Foi uma cena absolutamente catastrófica", disse o fotógrafo Amro Tabash, que descreveu uma área em chamas, "apesar da presença no local da Organização Mundial da Saúde, que estava preparando as crianças feridas para deixarem a Faixa de Gaza amanhã".

"Todo mundo no hospital, doentes e feridos, correu presa do pânico, alguns com muletas, outros gritando por seus filhos, enquanto outros eram arrastados até as camas", acrescentou.

O Exército israelense anunciou, em nota, que havia atacado "um centro de comando e controle do Hamas, situado em uma infraestrutura terrorista subterrânea, debaixo do hospital europeu de Khan Yunis".

"A organização terrorista Hamas segue utilizando os hospitais da Faixa de Gaza para suas atividades terroristas, demonstrando seu uso cínico e brutal da população civil no hospital e seus arredores", acrescentou.

Na primeira hora desta terça-feira, o exército anunciou outro ataque contra "um centro de comando e controle situado no hospital Nasser", também em Khan Yunis.

O Ministério da Saúde do Hamas reportou dois mortos e vários feridos. Segundo a Defesa Civil, uma das vítimas foi o jornalista Hassan Aslih.

No passado, o exército israelense acusou Aslih de ter participado dos atentados executados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, em Israel. Segundo a instituição, ele teria filmado e divulgado os vídeos dos ataques nas redes sociais.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou que o Exército de Israel entrará "com toda a sua força" na Faixa de Gaza nos próximos dias e que não contempla nenhum cenário em que seu país pare com a guerra, informou seu gabinete nesta terça-feira.

