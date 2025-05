CVC reduz prejuízo líquido a R$7,4 mi no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A CVC Brasil divulgou nesta terça-feira um prejuízo líquido de R$7,4 milhões no primeiro trimestre, uma redução do prejuízo de R$34,4 milhões apurado no mesmo período do ano passado, conforme apresentado em relatório de resultados.

Considerando ajustes, a companhia de viagens registrou lucro líquido de R$24 milhões no período, acima do ganho de R$4,1 milhões apurado um ano antes.

O Ebitda da companhia no trimestre somou R$100,2 milhões, expansão de 20,7% ano a ano, enquanto o dado ajustado totalizou R$104,7 milhões, um avanço de 21,4% na mesma base.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)