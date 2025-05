Confiança dos investidores da Alemanha sobe mais que o esperado em maio, segundo ZEW

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A confiança dos investidores da Alemanha aumentou mais do que o esperado em maio, recuperando-se da queda acentuada no mês anterior, informou o instituto de pesquisa econômica ZEW nesta terça-feira.

O índice de sentimento econômico subiu para 25,2 pontos, de -14,0 pontos em abril. Analistas consultados pela Reuters apontavam para uma leitura de 11,9.

"Com a posse de um novo governo, algum progresso nas disputas tarifárias e a estabilização da taxa de inflação, o otimismo aumentou", disse o presidente do ZEW, Achim Wambach.

A recuperação compensa algumas das perdas em abril, quando a confiança dos investidores alemães registrou sua maior queda desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, devido à incerteza desencadeada pelas tarifas dos Estados Unidos,

Em quase todos os setores o sentimento melhorou na pesquisa de maio, com uma melhora particular no setor bancário e setores de exportação intensiva, como automotivo e químico.

O corte mais recente da taxa de juros pelo Banco Central Europeu e os futuros cortes previstos têm um efeito positivo, especialmente para o setor de construção, acrescentou o ZEW.

Os entrevistados também esperam que a demanda doméstica, que tem sido fraca, recupere-se em um horizonte de seis meses e impulsione a economia alemã, que atualmente está estagnada.

O indicador para avaliações da situação econômica atual caiu em maio para -82,0, de -81,2 pontos.

A pontuação, em uma faixa de menos 100 a mais 100, baseia-se em uma pesquisa com cerca de 350 analistas financeiros de bancos, seguradoras e grandes empresas industriais sediados na Alemanha.

(Reportagem adicional de Friederike Heine)