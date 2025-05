Cisco anuncia parceria com Arábia Saudita para impulsionar inteligência artificial

A Cisco anunciou nesta terça-feira, 13, uma parceria estratégica com a Humain, empresa de inteligência artificial (IA) da Arábia Saudita, para desenvolver a "infraestrutura de IA mais aberta, expansível e resiliente do mundo". O acordo visa acelerar a transformação digital do país, alinhando-se com os objetivos da Visão 2030.

De acordo com comunicado da empresa, a colaboração inclui investimentos em pesquisa, capacitação de talentos e expansão do ecossistema de IA no país saudita. O texto diz que a Cisco contribuirá com sua expertise em infraestrutura de TI, segurança e plataformas de nuvem para posicionar o país como um "hub global de inovação digital".

O projeto prevê a construção de uma base tecnológica para dar suporte a cargas massivas de processamento de IA, utilizando soluções como Nexus HyperFabric e UCS. A segurança também será um pilar central, com ferramentas como Hypershield e Splunk para proteger dados e modelos de IA.

"Esta não é apenas mais uma iniciativa de infraestrutura - é um convite aberto aos inovadores do mundo", afirmou Tareq Amin, CEO da Humain. "Estamos democratizando a IA no nível da computação, garantindo que o acesso à tecnologia avançada seja limitado apenas pela imaginação, não pela infraestrutura."

Além da parceria com a Humain, a Cisco planeja criar o Cisco AI Institute na Universidade King Abdullah de Ciência e Tecnologia (KAUST), oferecer treinamento gratuito em IA para 500 mil pessoas nos próximos cinco anos e apoiar a infraestrutura digital da Expo Riad 2030 e da Copa do Mundo de 2034.