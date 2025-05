China: ministério diz que responsabilidade pelo fluxo de fentanil para os EUA é do próprio país

A responsabilidade pelo fluxo de fentanil para os Estados Unidos é do próprio país, não da China, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, nesta terça-feira, em coletiva de imprensa, um dia após as duas potências econômicas selarem um acordo para suspender a maior parte das tarifas sobre produtos um do outro por um período de 90 dias.

De acordo com o representante da China, a tarifa dos EUA sobre o fentanil imposta ao país asiático é irracional e afetou seriamente o diálogo bilateral e a cooperação no controle de drogas. "Se os EUA realmente querem cooperar com a China, devem parar de difamar e jogar a culpa na China e dialogar com a China de forma igualitária, respeitosa e mutuamente benéfica", disse.

Embora os dois lados não tenham chegado a um acordo sobre as tarifas sobre o fentanil durante as negociações no fim de semana, autoridades americanas deixaram claro aos seus homólogos chineses a importância de combater a droga. Fonte: Dow Jones Newswires.