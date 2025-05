China confirma início da redução de tarifas adicionais sobre produtos dos EUA na quarta-feira

A Comissão Tarifária do Conselho de Estado da China confirmou nesta terça-feira, 13, que entra em vigor a partir da quarta-feira, 14, a redução de tarifas adicionais sobre produtos importados de origem norte-americana. As medidas já haviam sido anunciadas anteriormente e agora são formalizadas em comunicado oficial publicado pelo Escritório da Comissão. As alterações entram em vigor em 14 de maio de 2025, às 00h01, no horário de Pequim.

Segundo o governo chinês, a decisão tem como objetivo "implementar o importante consenso alcançado nas negociações econômicas e comerciais de alto nível entre China e Estados Unidos", realizadas no final de semana na Suíça.

O ajuste reduz a tarifa adicional, que passa de 34% para 10%. Além disso, a aplicação da outra tarifa adicional de 24% será suspensa por 90 dias.

O comunicado também determina a suspensão de medidas previstas em textos anteriores, que tratavam de outras tarifas adicionais sobre produtos dos EUA.

De acordo com o texto, a medida foi tomada com base na Lei de Tarifas da República Popular da China, na Lei Aduaneira, na Lei do Comércio Exterior e em "princípios básicos do direito internacional", com aprovação do Conselho de Estado.

Na avaliação do governo chinês, a redução das tarifas bilaterais "atende às expectativas de produtores e consumidores de ambos os países", além de ser "favorável ao intercâmbio econômico e comercial sino-americano" e contribuir para "a economia global".