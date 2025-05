China ajustará tarifas sobre produtos dos EUA para 10% em 14/05, diz Ministério das Finanças

PEQUIM (Reuters) - A China reduzirá suas tarifas sobre produtos norte-americanos para 10% por um período inicial de 90 dias a partir da 1h01 (horário de Brasília) de quarta-feira, informou o Ministério das Finanças da China em um comunicado nesta terça-feira.

O ministério disse que reduzirá as tarifas de 34% sobre os produtos dos EUA para 10% e cancelará a taxa adicional de 91% imposta em duas rodadas de medidas.

"A redução significativa das tarifas bilaterais entre a China e os EUA está alinhada com as expectativas dos produtores e consumidores de ambos os países e favorece as trocas econômicas e comerciais entre a China e os EUA e a economia global", diz o comunicado.

