CEO da Petrobras reclama que Vibra, que estampa marca BR, vende com preços altos

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta terça-feira que fica preocupada ao ver que postos que estampam a marca da petroleira, mas que não pertencem mais à companhia, estão vendendo combustíveis por preços acima do que deveriam, incorporando margens.

A Petrobras vendeu em governos anteriores 100% de sua distribuidora de combustíveis BR Distribuidora, atualmente chamada Vibra Energia. Entretanto, um acordo permitiu que a marca permanecesse sendo usada em postos da companhia privatizada.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, Chambriard reafirmou que as reduções de preços do diesel feitas pela Petrobras em suas refinarias não estão chegando aos consumidores finais, nos postos, uma vez que distribuidoras e revendedoras estão aproveitando para elevar suas margens.

"A gente recomenda que quem compra essa gasolina, que quem compra o diesel, que quem compra o QAV (querosene de aviação), pergunte por que é que esse valor não está chegando à ponta. Porque a ponta não é mais conosco", afirmou a executiva.

"Nos preocupa, sim, ter nossa marca, divulgada e espalhada pelo Brasil, vendendo uma gasolina acima do preço, incorporando margem", afirmou, pontuando que "infelizmente" o uso da marca está previsto em contrato e a petroleira precisa aceitar.

Procurada, a Vibra Energia afirmou que não iria comentar.

A companhia realizou, desde de 1º abril, três reduções no preço médio do diesel vendido em suas refinarias a distribuidoras na esteira de um mergulho dos preços do petróleo Brent no último mês, somando um corte total de 45 centavos por litro.

(Por Marta Nogueira, Rodrigo Viga Gaier e Fabio Teixeira)