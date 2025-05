Casa Branca anuncia acordo 'histórico' de US$ 600 bi em investimentos com a Arábia Saudita

A Casa Branca anunciou nesta terça-feira, 13, que o presidente Donald Trump assegurou um "compromisso histórico de investimento de US$ 600 bilhões" por parte da Arábia Saudita nos Estados Unidos. O pacote, segundo o governo norte-americano, inaugura uma "nova era dourada de parceria" entre os dois países. Em comunicado oficial, a Casa Branca afirmou que os primeiros acordos "reforçam nossa segurança energética, a indústria de defesa, a liderança tecnológica e o acesso à infraestrutura global e a minerais críticos".

Entre os investimentos destacados, a empresa saudita DataVolt planeja aplicar US$ 20 bilhões em centros de dados voltados à inteligência artificial e infraestrutura energética nos EUA.

Já gigantes como Google, Oracle, Salesforce, AMD e Uber, ao lado da própria DataVolt, prometeram injetar US$ 80 bilhões em "tecnologias transformadoras" nos dois países.

No setor de infraestrutura, empresas americanas como Hill International, Jacobs, Parsons e AECOM participarão de "grandes projetos" na Arábia Saudita, incluindo o novo aeroporto internacional King Salman e a cidade de Qiddiya. Esses contratos somam US$ 2 bilhões em exportações de serviços dos EUA.

A Casa Branca também celebrou exportações adicionais, como turbinas a gás da GE Vernova (US$ 14,2 bilhões) e aeronaves Boeing 737-8 para a AviLease (US$ 4,8 bilhões). Na saúde, a Shamekh IV Solutions investirá US$ 5,8 bilhões, incluindo a construção de uma fábrica de fluidos intravenosos em Michigan.

Os investimentos incluem ainda fundos setoriais com foco nos EUA: um fundo de energia de US$ 5 bilhões, outro de tecnologia aeroespacial e de defesa no mesmo valor, além de US$ 4 bilhões para o setor esportivo.

O pacote inclui ainda o maior acordo de vendas de defesa da história dos EUA: "quase US$ 142 bilhões" em equipamentos e serviços fornecidos por mais de uma dezena de empresas americanas. O acordo cobre "avanços da força aérea, defesa antiaérea, segurança marítima, modernização terrestre e comunicação".

Segundo o comunicado, esse conjunto de acordos "foi construído rapidamente nos últimos quatro meses" e representa "o maior conjunto de acordos comerciais já registrado entre os dois países".