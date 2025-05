Carney anuncia ministério que buscará restabelecer laços entre Canadá e EUA

Por Promit Mukherjee e David Ljunggren

OTTAWA (Reuters) - O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que venceu as eleições no mês passado prometendo enfrentar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou na terça-feira um novo gabinete que, segundo ele, ajudará a definir um novo relacionamento com Washington.

Carney reduziu o número de ministros para 29, em comparação com os 39 do ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, mas manteve alguns dos principais atores em seus cargos, como o ministro das Finanças, François-Philippe Champagne, e Dominic LeBlanc, responsável pelo comércio com os EUA.

Mas ele transferiu Melanie Joly do Ministério das Relações Exteriores para o Ministério da Indústria após quatro anos e a substituiu por Anita Anand.

"Os canadenses elegeram este novo governo com um forte mandato para definir uma nova relação econômica e de segurança com os Estados Unidos (e) para construir uma economia mais forte", disse o gabinete de Carney em um comunicado. "Essa equipe focada agirá de acordo com esse mandato de mudança com urgência e determinação."

Carney se encontrou com Trump em Washington na semana passada, mas não obteve a remoção das tarifas impostas pelo presidente às exportações canadenses.

Carney afirma que o Canadá precisa investir bilhões para começar a desviar o foco da economia dos Estados Unidos, além de acabar com as barreiras ao comércio interno e cortar os gastos públicos.

Chrystia Freeland, cuja renúncia ao cargo de ministra das Finanças em dezembro passado ajudou a derrubar um Trudeau cada vez mais impopular, mantém seu cargo de ministra dos Transportes e do Comércio Interno.

O ex-banqueiro do Goldman Sachs Tim Hodgson assume o cargo de ministro dos Recursos Naturais, substituindo Jonathan Wilkinson, que foi retirado do gabinete.

As promessas imediatas de Carney são um corte de impostos e o fim de todas as barreiras comerciais entre as 10 províncias até 1º de julho.

A plataforma liberal, que promete gastos adicionais de cerca de 130 bilhões de dólares canadenses (US$92,85 bilhões) nos próximos quatro anos, prevê que o déficit de 2025-26 será de 62,3 bilhões de dólares canadenses, muito mais alto do que os 42,2 bilhões de dólares canadenses previstos em dezembro.