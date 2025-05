Canguru mata homem a pontapés durante 'brincadeira' em fazenda nos EUA

Um homem de 52 anos foi encontrado morto na última sexta-feira (9) dentro de um cercado habitado por um canguru em uma fazenda na Carolina do Sul, EUA. Ele teria entrado no local para fazer uma "brincadeira", que incluía empurrões e luta.

O que aconteceu

Eric Slate, 52, tinha o hábito de entrar num cercado habitado por um canguru em uma fazenda no município de Loris, no estado da Carolina do Sul, EUA. Segundo emissora WBTW News13, afiliada da CBS que cobre a região, o homem costumava ir ao local simular uma briga entre cangurus, que incluía empurrões e lutas.

Na última sexta-feira (9), ele teria entrado no cercado para repetir a "brincadeira" e acabou morto. O canguru teria reagido violentamente à abordagem de Eric.

Corpo foi encontrado com marcas de espancamento. Segundo autoridades locais, foram encontradas marcas que condizem com as patas traseiras do animal, sugerindo que sua vítima levou chutes violentos. A causa da morte, porém, ainda não foi confirmada.

Mr. Jack

Animal, chamado Mr. Jack, é um canguru-vermelho (Macropus rufus), de cinco anos. A espécie de canguru é a maior existente, podendo atingir até 1,80 metro de altura e pesar cerca de 90 quilos.

Mr. Jack era descrito como um animal dócil, acostumado com visitantes. "Ele adora carinho no pescoço e aceita petiscos das suas mãos", diz post publicado no perfil da fazenda no Facebook.

Apesar da tragédia, o animal não será sacrificado. As autoridades acreditam que o comportamento agressivo não foi espontâneo, mas provocado por Eric.

5-Star Farm

Fazenda é de Robert Slate, irmão de Eric. O empreendimento é descrito nas redes sociais como uma "empresa familiar conhecida por seu zoológico interativo e educativo", que "se dedica a proporcionar um ambiente seguro e enriquecedor para animais e visitantes".

Em post sobre morte do irmão no Facebook, Robert disse que canguru "não estava nem esteve fora de seu recinto seguro". Ele pediu privacidade enquanto a investigação se desenrola.