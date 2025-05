'Caminho é equilibrar IA com sustentabilidade', afirma especialista climático

A euforia com as novas ferramentas de inteligência artificial (IA), que surgiram principalmente depois do lançamento do ChatGPT, em novembro de 2022, também trouxe a preocupação de muitos especialistas com o impacto da tecnologia no meio ambiente. Afinal, a manutenção de data centers, por exemplo, requer o uso de bilhões de litros de água por ano e o lixo eletrônico criado a partir da troca de componentes gera uma conta ao planeta.

A boa notícia é que a própria tecnologia pode ajudar a mitigar os danos causados pelo desenvolvimento da IA, mas é preciso que a questão seja considerada dentro das empresas para que a evolução e a sustentabilidade andem juntas. Para Valdivino Alexandre de Santiago Júnior, líder do Laboratório de Inteligência Artificial para Aplicações AeroEspaciais e Ambientais (Liarea), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a IA é extremamente necessária para facilitar atividades como monitoramento do clima e processamento de dados, e precisa ser utilizada. Mas com cautela. Santiago é um dos convidados do Summit Tecnologia e Inovação que será realizado pelo Estadão amanhã, das 8h30 às 16h, no Unibes Cultural, em São Paulo, como parte das comemorações dos 150 anos do jornal.

"A IA é uma tecnologia bastante poderosa. Ela tem condições de contribuir efetivamente, processando um grande volume de dados e tornando as tarefas mais rápidas de serem solucionadas. Existem avanços significativos para um cenário sustentável, mas estes ainda se apresentam como insuficientes para interromper as mudanças climáticas a médio e longo prazos", afirma o especialista.

A seguir, os principais trechos da entrevista:

Como a IA pode ajudar a solucionar problemas ambientais urgentes?

A IA tem sido usada para realizar previsões de tempo e clima mais precisas, e isso é muito importante por diversas razões. Alertas precoces de eventos extremos (ondas de calor, enchentes, secas), planejamento de plantio e colheita na agricultura, apoio para a realização de pouso e decolagem de avião são alguns exemplos da importância de se ter uma acurada previsão de tempo e clima. Além disso, a IA pode ser empregada para otimizar a operação de redes de energia, prever com precisão as flutuações da demanda energética e facilitar a integração com fontes de energia renováveis, diminuindo o consumo de energia elétrica como um todo. Florestas absorvem dióxido de carbono da atmosfera. Quando são derrubadas ou queimadas árvores, esse gás de efeito estufa é liberado. Então, um correto monitoramento dos biomas é extremamente importante para qualquer país. Baseando-se em imagens de satélite, a IA pode apoiar a detecção de focos de incêndio, a identificação de desmatamento e a construção de mapas de uso e cobertura do solo. A IA pode ser usada para automatizar processos de reciclagem e conversão de lixo, o que é outro aspecto bastante relevante para a sustentabilidade do planeta.

Em quais situações essas tecnologias podem ser mais úteis?

A IA é uma tecnologia bastante poderosa. Ela tem condições de contribuir efetivamente, processando um grande volume de dados e tornando as tarefas mais rápidas de serem solucionadas. É uma abordagem generalista onde, tendo um conjunto adequado de informações e dados disponíveis, a IA pode alcançar resultados bem significativos, para quaisquer dos problemas salientados e para muitos outros.

O consumo de energia é uma preocupação do setor? Como isso é tratado pelas empresas e desenvolvedores de tecnologia na sua visão?

A computação como um todo, o que inclui a IA e os data centers, tem vários problemas que afetam o ambiente. O alto consumo de energia elétrica é certamente um deles, onde os centros de dados vêm contribuindo significativamente para isso. Em um relatório de abril de 2025, tratando de energia e IA, a Agência Internacional de Energia (IEA) estima que o consumo de energia elétrica dos centros de dados no mundo, em 2024, foi de 415 terawatts-hora (TWh). Isso foi 1,5% do consumo de energia elétrica de todo o mundo em 2024. Para 2030, a expectativa é de que o consumo de energia elétrica dos centros de dados mais do que dobre, chegando a 945 TWh. Isso é ligeiramente superior ao consumo total de eletricidade do Japão hoje. E tão elevado consumo está sendo impulsionado, principalmente, pela IA, que faz uso intensivo dos centros de dados. Empresas e pesquisadores da tecnologia têm abordado esse problema pelo desenvolvimento de hardware (processadores, placas gráficas) mais otimizado e que consome menos energia elétrica, pela criação de softwares/aplicações que demandam menos da infraestrutura computacional, pelo uso de servidores virtuais, entre outros.

Quais os maiores desafios ambientais envolvidos no desenvolvimento de tecnologias como IA e data centers?

Alto consumo de energia elétrica assim como de água e elevada emissão de gases de efeito estufa são alguns deles. Além desses, pode-se citar o lixo eletrônico e a extração não sustentável de elementos raros e minerais do planeta. O lixo eletrônico se refere aos equipamentos elétricos e eletrônicos que são considerados obsoletos e que são descartados. Computadores e servidores ultrapassados são, então, desconsiderados e outros mais atuais são desenvolvidos e colocados nos centros de dados. Isso gera uma quantidade considerável de lixo. Os elementos raros e minerais são relevantes, pois permitem a fabricação de dispositivos eletrônicos de ponta, garantindo eficiência, desempenho e miniaturização. A extração de tais elementos e minerais de maneira não sustentável pode ocasionar a destruição de ecossistemas, contaminação da água e solo, e mesmo aumentar a emissão de gases de efeito estufa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.