Brasil e China unirão vozes contra unilateralismo e protecionismo, diz Lula ao lado de Xi

PEQUIM/BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da China, Xi Jinping, defenderam nesta terça-feira, durante encontro em Pequim, o multilateralismo e o livre comércio, em meio à guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos e que atinge os dois países.

Em sua fala ao lado do líder chinês, Lula classificou a relação Brasil e China como "nunca tão necessária" em um mundo instável, imprevisível e fragmentado.

"China e Brasil estão determinados a unir suas vozes contra o unilateralismo e o protecionismo. A defesa intransigente do multilateralismo é uma tarefa urgente e necessária", disse o presidente brasileiro.

"Guerras comerciais não têm vencedores. Elas elevam os preços, deprimem as economias e corroem a renda dos mais vulneráveis em todos os países."

O presidente chinês também afirmou, em sua fala, que ninguém vence uma guerra tarifária e que os dois lados devem se opor ao protecionismo e a "atos de bullying", citando indiretamente a guerra tarifária implementada pelos EUA.

A China foi o principal alvo das tarifas norte-americanas, com taxas que chegaram a 145%. No domingo, Estados Unidos e China concordaram em reduzir temporariamente as tarifas recíprocas em um acordo no qual os EUA reduzirão as tarifas extras impostas às importações chinesas em abril deste ano de 145% para 30%, e as taxas chinesas sobre as importações dos EUA cairão de 125% para 10%. Já o Brasil teve tarifas de 10% impostas pelos EUA em produtos gerais e 25% em aço e alumínio.

Lula está em Pequim para uma visita oficial de Estado de quatro dias e para participar do Fórum China-Celac juntamente com outras autoridades latino-americanas e caribenhas.

O encontro desta terça-feira foi o terceiro de Lula com Xi desde que o presidente brasileiro tomou posse em janeiro de 2023, ressaltando o estreitamento das relações do Brasil com a China, seu maior parceiro comercial.

Na segunda visita de Lula à China em dois anos, os dois presidentes acompanharam a assinatura de 20 acordos de cooperação e memorandos de entendimento, incluindo cooperação na área de energia nuclear e protocolos para exportações avícolas e de grãos da indústria de etanol de milho.

Lula defendeu ainda a proposta de paz para a Ucrânia esboçada por China e Brasil.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu, em Brasília, e Eduardo Baptista, em Pequim)