Bolsonaro pede ao STF suspensão de audiências de testemunhas sobre golpe

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu hoje ao STF (Supremo Tribunal Federal) que suspenda as audiências das testemunhas, que começam semana que vem, do processo sobre a trama golpista que pretendia impedir a posse do presidente Lula (PT).

O que aconteceu

Ainda não houve acesso total às provas após Moraes determinar que a Polícia Federal as entregue, segundo a defesa. Dessa forma, os advogados dizem precisar de mais tempo. "É incontroverso que a defesa não terá tempo hábil para analisar a prova e participar das oitivas de testemunhas que se encerram em menos de 30 dias."

Defesa diz que não é possível se preparar para os depoimentos sem acesso ao material. "O prejuízo é inequívoco e irreparável. Enquanto a acusação terá amplo espaço para questionar as testemunhas sobre as mensagens por ela escolhidas, a defesa não poderá sequer conhecer a troca de mensagens completa para fazer o mesmo. A defesa não pode se preparar para a oitiva das testemunhas, estabelecer sua estratégia, perquirir quem iniciou a conversa, se esta foi de alguma forma enviada ao acusado, se depois houve alguma continuidade."

Telefones e contexto das mensagens apresentadas pela PGR (Procuradoria-Geral da República) na denúncia são "prova crucial", diz a defesa. "Nesse sentido, ao que parece, é necessário que o magistrado [Moraes], destinatário da prova, aguarde as apreciações que a defesa pretende fazer no momento adequado."

Interrogatório das testemunhas está previsto para começar na segunda-feira (19). Devem depor o ex-comandante do Exército Freire Gomes e o ex-comandante da Aeronáutica Batista Júnior.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, devem depor no dia 30. Além deles, está previsto que o deputado federal e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello fale na audiência marcada por Moraes. Todos foram indicados por Bolsonaro.

Iniciar a instrução sem que a defesa conheça aquilo que não interessou à acusação é impedir que qualquer alternativa surja nos autos. E, dessa forma, é terminar o processo sem que o transcorrer deste possa alterar as convicções hoje abraçadas.

Defesa de Bolsonaro

Veja a lista de testemunhas indicadas por Bolsonaro:

Amaury Feres Saad

Coronel Wagner Oliveira da Silva

Renato de Lima França

Eduardo Pazuello

Rogério Marinho

Hamilton Mourão

Ciro Nogueira

Tarcísio Gomes de Freitas

Gilson Machado

General Marco Antônio Freire Gomes

Brigadeiro Carlos Baptista Júnior

General Júlio César de Arruda

Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro

Ricardo Peixoto Camarinha

Giuseppe Dutra Janino

Acusação

Bolsonaro e mais sete denunciados pela trama golpista viraram réus no STF em março deste ano. Eles passaram a responder a uma ação penal pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

PGR afirma que ex-presidente sabia da existência e deu aval à chamada "minuta do golpe". O decreto trazia medidas para implementar um golpe de Estado no país e não permitir que o presidente Lula, vencedor da disputa de 2022, assumisse o cargo. Ainda segundo a PGR, Bolsonaro tinha conhecimento também do plano "Punhal Verde e Amarelo", para matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

*Com informações da Agência Brasil