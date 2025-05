Bolsas da Europa mantêm ímpeto positivo, com ajuda da Bayer e ações de energia renovável

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 13/05/2025 - As bolsas europeias operam com leve viés de alta na manhã desta terça-feira, à medida que as ações da Bayer e do setor de energia limpa ajudam a manter o ímpeto positivo um dia após EUA e China anunciaram uma trégua em sua disputa comercial.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,16%, a 545,38 pontos.

Ontem, as ações globais subiram após EUA e China fecharem acordo para suspender a maior parte de suas tarifas por 90 dias, trazendo algum alívio para preocupações sobre os efeitos adversos de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Da temporada de balanços da Europa, destaque para a Bayer, que saltava 7,8% em Frankfurt no horário acima, após a gigante alemã do setor químico superar expectativas de lucro e receita.

Em Copenhague, as empresas dinamarquesas de energia renovável Vestas e Orsted exibiam robustas altas de 9,7% e 3,9%, após propostas preliminares de legisladores dos EUA que visam revogar algumas medidas climáticas mostrarem "não ser tão ruins quanto se temia", segundo analistas do Citi.

Investidores também avaliam dados econômicos europeus e aguardam pesquisa sobre a inflação ao consumidor (CPI) dos EUA. Na Alemanha, o índice ZEW de expectativas econômicas subiu bem mais do que o esperado em maio. No Reino Unido, o desemprego teve ligeira alta no primeiro trimestre, mas os salários avançaram em ritmo mais lento.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,01%, a de Paris avançava 0,02% e a de Frankfurt se mantinha estável. As de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,13%, 0,82% e 1,35%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*com informações da Dow Jones Newswires