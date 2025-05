Bolsas da Ásia fecham mistas, à medida que euforia com trégua EUA-China perde força

Por Sergio Caldas

São Paulo, 13/05/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, à medida que a euforia inicial com a trégua comercial entre EUA e China perdeu força.

O índice japonês Nikkei subiu 1,43% em Tóquio, a 38.183,26 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi teve ganho marginal de 0,04% em Seul, a 2.608,42 pontos, e o Taiex avançou 0,95% em Taiwan, a 21.330,14 pontos.

Ontem, EUA e China fecharam um acordo para reduzir as chamadas "tarifas recíprocas" para ambos os lados, de 125% a 10%, por um período de 90 dias. Como tarifas de 20% dos EUA relacionadas à questão do fentanil ainda seguem em vigor, a tarifação total de Washington para produtos chineses diminuiu de 145% para 30%.

Embora a trégua entre as duas maiores economias do mundo tenha sido comemorada pelos mercados globais, incertezas sobre futuras negociações comerciais persistem.

O Hang Seng, índice acionário de Hong Kong que ainda operava quando detalhes do acordo EUA-China foram revelados, caiu 1,87% hoje, a 23.108,27 pontos, depois de saltar quase 3% no pregão anterior.

Na China continental, o Xangai Composto registrou modesta alta de 0,17%, a 3.374,87 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,19%, a 2.000,23 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pela quinta sessão consecutiva, com alta de 0,43% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.269,00 pontos.

