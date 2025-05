BC do Japão está otimista com salários e vê espaço para retomar aumentos de juros

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão espera que os salários e os preços continuem subindo, mesmo com a incerteza sobre a política tarifária dos Estados Unidos pesando sobre a economia, disse o vice-presidente da instituição Shinichi Uchida nesta terça-feira, sinalizando a determinação do banco em seguir elevando a taxa de juros.

Embora as tarifas dos EUA provavelmente prejudiquem o crescimento econômico do Japão, o Banco do Japão continuará aumentando os juros se a economia e os preços melhorarem após um período de estagnação, conforme projetado pela diretoria, disse Uchida ao Parlamento.

"É provável que a inflação subjacente do Japão e as expectativas de inflação de médio e longo prazo fiquem temporariamente estagnadas. Mas, mesmo durante esse período, espera-se que os salários continuem subindo, já que o mercado de trabalho do Japão está muito apertado", disse Uchida.

"Espera-se também que as empresas continuem repassando o aumento dos custos de mão de obra e transporte por meio do aumento dos preços", disse ele.

O Banco do Japão examinará as consequências econômicas da política comercial dos EUA "sem preconceitos", uma vez que a incerteza em torno das perspectivas é extremamente alta, acrescentou Uchida.

Os comentários ressaltam o desafio que as autoridades enfrentam para equilibrar os obstáculos vindos da política tarifária do presidente Donald Trump e as pressões inflacionárias domésticas de um mercado de trabalho apertado e do aumento dos custos das matérias-primas.

Em sua reunião de 30 de abril a 1º de maio, o Banco do Japão manteve a taxa de juros estável em 0,5% e cortou drasticamente suas previsões de crescimento, sugerindo que a incerteza em torno das tarifas dos EUA e o impacto sobre as exportações podem manter a política estável por algum tempo.

No entanto, alguns membros da diretoria viram espaço para retomar os aumentos de juros após uma pausa temporária, caso os desenvolvimentos em relação às tarifas dos EUA se estabilizem, segundo um resumo das opiniões na reunião divulgado nesta terça-feira.

Embora, de modo geral, a diretoria considere que as tarifas dos EUA estejam prejudicando a economia do Japão, alguns disseram que é improvável que os danos atrapalhem o caminho para atingir de forma sustentável a meta de inflação de 2% do Banco do Japão, segundo o resumo.

Outra opinião disse que a trajetória da política monetária "pode mudar a qualquer momento" porque as perspectivas para a economia e os preços do Japão podem rapidamente se tornar positivas ou negativas, dependendo dos desdobramentos das tarifas dos EUA.