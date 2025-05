Ataque israelense em hospital de Gaza mata jornalista ferido

Por Nidal al-Mughrabi e Hatem Khaled

(Reuters) - Um ataque aéreo israelense na Faixa de Gaza nesta terça-feira matou um conhecido jornalista palestino acusado de trabalhar com o Hamas e que estava se recuperando no hospital de um ataque anterior, informou o Ministério da Saúde do território.

Israel acusou Hassan Aslih, que tem centenas de milhares de seguidores em plataformas de rede social, de participar do ataque de 7 de outubro de 2023 do grupo militante palestino Hamas que desencadeou a guerra em Gaza.

Afirma que Aslih havia documentado e enviado imagens de "saques, incêndios criminosos e assassinatos" durante a incursão liderada pelo Hamas em Israel.

Ahmed Siyyam, membro do serviço de emergência civil de Gaza, disse à Reuters que o ataque atingiu o terceiro andar do prédio do Hospital Nasser, na cidade de Kahn Younis, no sul, onde dezenas de pacientes e feridos estavam sendo tratados.

Dois pacientes, incluindo Aslih, foram mortos e vários outros ficaram feridos, informou o Ministério da Saúde.

Os militares de Israel disseram em um comunicado que atingiram "terroristas importantes do Hamas que estavam operando de dentro de um centro de comando e controle" localizado no hospital. Não informou o nome deles.

Imagens da Reuters mostraram grandes danos em um dos prédios do hospital, incluindo os equipamentos médicos e os leitos.

"Vim para o hospital sem saber se deveria lamentar os mártires, tratar os pacientes e feridos ou lidar com a equipe que não se sente mais segura", disse Atef Al-Hout, diretor do Hospital Nasser.

De acordo com a Federação Internacional de Jornalistas, pelo menos 160 jornalistas e profissionais da mídia foram mortos em Gaza desde o início da guerra.

Autoridades de Gaza, onde o Hamas assumiu o controle em 2007, estimam o número em 215 e acusam Israel de visar deliberadamente os jornalistas. Israel nega ter jornalistas como alvo e diz que tenta evitar danos a civis.

Aslih dirigia a agência de notícias Alam24 e trabalhava como fotojornalista freelancer. Anteriormente, ele havia trabalhado com várias organizações de notícias ocidentais. Ele foi ferido no mês passado em um ataque mortal a uma barraca no complexo do Hospital Nasser.