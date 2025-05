Ata: cenário prescreve juro em nível significativamente contracionista por período prolongado

Assim como no comunicado, a ata divulgada nesta terça-feira, 13, pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reforçou a avaliação da necessidade de uma política monetária em patamar "significativamente contracionista por período prolongado" para assegurar a convergência da inflação à meta. O colegiado elevou a taxa básica de juros de 14,25% para 14,75% ao ano na quarta-feira da semana passada.

No parágrafo 18, o texto traz que, para as próximas reuniões, o Comitê seguirá acompanhando o ritmo da atividade econômica, fundamental na determinação da inflação, em particular da inflação de serviços. Também acompanhará de perto o repasse do câmbio para a inflação, após um processo de maior volatilidade na cotação do dólar frente ao real. Por fim, disse que monitorará as expectativas de inflação, que se mantêm desancoradas e são determinantes para o comportamento da inflação futura.

"Enfatizou-se que os vetores inflacionários seguem adversos, como resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho, expectativas de inflação desancoradas e projeções de inflação elevadas", enumerou.