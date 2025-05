Alcaraz vence Khachanov e vai às quartas do Masters 1000 de Roma

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, sofreu para vencer o russo Karen Khachanov (N.24) nesta terça-feira (13) e se classificar para as quartas de final do Masters 1000 de Roma.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6 e 7-5, em duas horas e 28 minutos.

Usando um dilatador nasal para respirar melhor e uma proteção na perna direita para minimizar as dores que sofreu nas últimas semanas, o espanhol de 22 anos teve dificuldades para bater um adversário que venceu nas cinco ocasiões que o enfrentou.

"Sofri fisicamente. Não sinto dor em nenhuma parte do corpo, mas estava cansado. O jogo foi muito duro, tive que correr muito, então estou satisfeito com a forma com que lutei por cada bola", admitiu Alcaraz após a vitória.

Ausente no ano passado por lesão, o espanhol participa pela segunda vez do Masters 1000 de Roma, considerado o principal teste antes de Roland Garros, que começará daqui a duas semanas.

O jogo foi uma montanha-russa de emoções e boas jogadas dos dois tenistas. Khachanov começou quebrando o saque de Alcaraz e abriu 3-1, mas o espanhol reagiu vencendo cinco games consecutivos para fechar o primeiro set em 40 minutos.

Tudo parecia encaminhado para que Alcaraz avançasse às quartas de final quando conseguiu uma quebra no quinto game da segunda parcial e abriu vantagem, mas o número 3 do mundo sofreu um de seus habituais "apagões", com 17 erros não forçados no set, e Khachanov venceu quatro games seguidos para empatar a partida.

"Quando perdi a vantagem no segundo set, posso ter perdido um pouco de concentração. Ele [Khachanov] começou a jogar muito bem, mas eu esqueci de tudo e voltei o melhor que pude no terceiro. Eu apenas lutei, e estou feliz com isso", explicou o espanhol.

O terceiro set foi novamente de altos e baixos para Alcaraz, que parecia ter a vitória assegurada quando abriu 4-1, mas o russo não se entregou e novamente empatou.

Quando parecia que o duelo seria decidido no tie-break, a melhor versão de Alcaraz voltou a aparecer para carimbar a vaga nas quartas de final, fase em que terá como adversário o britânico Jack Draper (N.5), que também sofreu para derrotar o francês Corentin Moutet (N.83) por 2 sets a 1 (1-6, 6-4, 6-3).

