Ações europeias avançam pelo quarto dia conforme dados de inflação dos EUA são avaliados

Por Sruthi Shankar e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações europeias encerraram em ligeira alta nesta terça-feira, com impulso positivo provocado por uma leitura branda da inflação norte-americana e uma trégua na disputa comercial entre a China e os Estados Unidos mostrando sinais de fracasso, enquanto investidores avaliaram um conjunto misto de resultados corporativos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,12%, a 545,17 pontos, próximo de seu maior nível desde o final de março, em sua quarta sessão consecutiva de ganhos.

O índice atingiu o ponto mais alto da sessão após uma leitura de inflação mais branda do que o esperado nos EUA, mas ainda prevaleceu alguma cautela, já que o relatório ainda não capturou o impacto das tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump.

"Temos uma situação em que todos estão presumindo que o que estamos vendo no momento não é o que veremos daqui a alguns meses", disse Danni Hewson, chefe de análise financeira da AJ Bell.

"Investidores vão analisar o relatório com certa cautela."

As ações globais subiram na segunda-feira depois que Pequim e Washington concordaram com uma pausa de 90 dias na maioria das tarifas impostas entre si em abril, dando alívio a investidores preocupados com a possibilidade de a guerra comercial causar uma recessão global.

As ações europeias têm recuperado grande parte das perdas induzidas pelas tarifas impostas por Trump no mês passado, mas as preocupações com o aumento das taxas que pesam sobre o crescimento global ainda permanecem.

"Depois que a euforia inicial passou, investidores agora estão analisando as letras pequenas e entendendo que, embora as tarifas tenham sido reduzidas nesse período de 90 dias, elas ainda estão muito acima do que estavam no início do ano", disse Hewson.

Os balanços corporativos também permaneceram no centro das atenções. A Bayer ganhou 2,8% depois de registrar um declínio mais lento nos lucros ajustados do primeiro trimestre do que o mercado temia.

A empresa de energia renovável Vestas subiu 9,2%, registrando o melhor desempenho do STOXX 600, com investidores dizendo que as propostas preliminares dos parlamentares dos EUA que visam revogar algumas das lucrativas medidas climáticas não foram tão ruins quanto se temia.

Em LONDRES, o índice Financial Times registrou variação negativa de 0,02%, a 8.602,92 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,31%, a 23.638,56 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,30%, a 7.873,83 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,39%, a 40.077,49 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,83%, a 13.769,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,11%, a 7.190,07 pontos.