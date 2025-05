Ação da PM-SP no Moinho deixa feridos e bebê sai desmaiado, dizem moradores

Desde ontem, ações da Polícia Militar na comunidade do Moinho, a última favela remanescente na região central de São Paulo, deixaram feridos, incluindo uma criança. Registros e relatos foram enviados por moradores ao UOL.

O que aconteceu

Sob protestos, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional de Urbano do Estado de São Paulo) começou a realizar demolições no local. O órgão estadual começou a derrubada das casas já desocupadas ontem, como parte do projeto de remoção de todos os moradores do Moinho para a construção de um parque e uma estação ferroviária. No terreno onde vivem cerca de mil famílias.

Morador foi atingido por disparo de bala de borracha e crianças inalaram gás de pimenta, relatam moradores. "Um morador levou um tiro, o bombeiro está entrando para prestar socorro para outro. As crianças chegaram da escola e foram recebidas com gás das bombas e de pimenta", disse ao UOL uma moradora que preferiu não se identificar.

Vídeo mostra bebê desmaiado após inalar gás. Na gravação, a criança aparece sendo levada às pressas pela mãe até um carro do Corpo de Bombeiros, na entrada da comunidade. As duas são acompanhadas aos gritos por outros moradores que pedem socorro aos agentes.

Estão jogando bomba e gás de pimenta, fazendo truculência. As famílias estão aqui tendo que prender um pano no rosto, as crianças voltando da escola não estão podendo entrar. Precisamos de ajuda

Moradora da favela do Moinho, em relato enviado ao UOL

"As crianças estão passando mal e policiais oprimindo a população", diz morador nas imagens gravadas. No mesmo vídeo, uma outra criança, mais velha, aparece sendo encaminhada aos bombeiros para também receber atendimento.

Moradores e até fotógrafo apanharam durante a ação de hoje. Imagens veiculadas pela Record TV mostram o momento em que uma mulher que se aproxima de um homem detido e leva golpes de cassetete de um policial. Outro homem, já imobilizado no chão, levou chutes de um PM. Um fotógrafo que registrava a cena também foi golpeado.

Ação policial envolveu disparos com balas de borracha e ao menos uma pessoa detida, segundo apurou o UOL. A reportagem ainda tenta confirmar quantas pessoas foram feridas e presas desde ontem.

SSP (Secretaria da Segurança Pública) diz que PM atua para "dar apoio" a funcionários da CDHU que estão na comunidade. A pasta não respondeu sobre o que teria justificado o uso de força não letal contra moradores e, em nota, afirma apenas que "a ocorrência está em andamento" e a presença policial na região "tem como objetivo garantir a segurança dos profissionais da CDHU, dos moradores e de todas as pessoas presentes no local".

Primeiro dia de protestos

Ontem, fora do cordão de isolamento formado pela PM, moradores protestavam e exigiam os documentos de autorização das demolições, que não foram apresentados. Segundo apuração da Folha de S.Paulo, mudanças de moradores continuaram sendo feitas, sendo três delas na manhã desta terça.

As pessoas querem sair daqui com dignidade. A minha parede é grudada com a da minha filha. Se demolirem a minha, vai derrubar a dela também. Se precisamos sair, que seja com o mínimo de dignidade, não do jeito que estão fazendo

Moradora que já assinou acordo com a CDHU

Ainda ontem, a PM e a GCM (Guarda Civil Metropolitana) tentaram escoltar um trator para dentro da favela. Foi a ação que deu início aos protestos de moradores. O equipamento acabou ficando fora da comunidade e o trabalho se restringiu à demolição manual, com martelos, pés de cabra e uma marreta, além do uso de madeiras das próprias construções (leia mais aqui).

Durante primeiro dia de protestos, manifestantes colocaram fogo nos trilhos de trens da CPTM, mas situação foi normalizada ainda ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e a tropa de choque da Polícia Militar permaneceu na comunidade até à noite, quando ainda não havia registros de presos e feridos.

Deputada denunciou ação policial. "Na noite de ontem, agentes da polícia estavam no local intimidando a população e escoltando a demolição de casas", divulgou em nota a parlamentar estadual Ediane Maria (PSOL), que acompanhava presencialmente a situação na comunidade.