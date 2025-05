Ação da Natura avança forte com resultado melhor

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Natura&Co avançavam mais de 5% nesta terça-feira, em meio à repercussão positiva sobre os resultados de primeiro trimestre da fabricante de cosméticos, com executivos da companhia prometendo que os custos de reestruturação acabam neste ano.

"Os resultados do primeiro trimestre foram, sem dúvida, uma melhoria sequencial e sugerem que a América Latina está de volta à sua trajetória de recuperação de margem", afirmaram analistas do Citi em relatório a clientes sobre os números da Natura&Co.

A Natura&Co Latam fechou os primeiros três meses do ano com margem Ebitda recorrente de 15%, de 9,6% no quarto trimestre, reflexo da perfomance nos países da Onda 2 (projeto de integração das marcas Natura e Avon na América Latina) e melhora nas despesas gerais e administrativas em relação à receita.

Às 10h55, as ações na Natura&Co subiam 5,75%, a R$9,93, entre os destaques positivos do Ibovespa, que avançava 0,94%. Na máxima até o momento, os papéis chegaram a R$10,09.

"Reforço o nosso compromisso e confiança na jornada de expansão de margem recorrente ano contra ano", afirmou o presidente-executivo da companhia, João Paulo Ferreira, em conferência de resultados, a primeira após os acionistas da empresa aprovarem o processo de incorporação da Natura&Co pela Natura Cosméticos, que deve ser concluído em algumas semanas.

"O processo de simplificação e continua a ser uma prioridade para a companhia", afirmou, acrescentando que a companhia continua "acelerada" com a reestruturação da Avon Internacional, com uma equipe dedicada explorando alternativas estratégicas.

O executivo disse que objetivo da Natura com a restruturação da Avon Internacional é que a operação deixe, a médio prazo, de consumir caixa, mas isso não deve acontecer em 2025. "É improvável zerar o consumo dentro deste ano, mas a expectativa é que haja uma redução", acrescentou.

As medidas de reestruturação da Avon Internacional, segundo a empresa, incluem redução de cerca de 1.100 funcionários ou 25% do total da equipe e ações agressivas de corte de custos, que começaram no primeiro trimestre, com o pico desse impacto esperado entre o segundo e o terceiro trimestres.

Ferreira também destacou que a implementação da Onda 2 deve ser concluída no segundo trimestre no México e no terceiro trimestre na Argentina, bem como que os custos de transformação devem ser concluídos neste ano e não devem exceder o total registrado em 2024.

De acordo com o executivo, o México é onde talvez a Natura tenha a maior oportunidade de ganho de margem bruta.

A diretora financeira da companhia, Silvia Vilas Boas, também destacou que o grupo vai fazer os ajustes de preços que forem necessários conforme a dinâmica do mercado, enquanto reforçou o compromisso de reduzir a volatilidade da margem Ebitda e melhorar a conversão de caixa da empresa.