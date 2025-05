Vini Jr sofre lesão no tornozelo e desfalca Real Madrid na reta final do Espanhol

O atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, sofreu uma lesão no tornozelo e deve desfalcar a equipe na reta final do Campeonato Espanhol, anunciou o clube nesta segunda-feira (12).

"Após exames realizados hoje em Vinícius Jr. pelos Serviços Médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo esquerdo", informou o clube em comunicado.

Vini teve que ser substituído no final da derrota de domingo do Real Madrid para o Barcelona (4 a 3) devido a dores no tornozelo.

O clube merengue também anunciou que o lateral Lucas Vázquez sofreu uma lesão muscular no lado esquerdo do quadril.

Segundo a imprensa espanhola, os dois jogadores estão fora dos últimos três jogos da equipe no Campeonato Espanhol e sua recuperação será voltada para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá nos Estados Unidos a partir do dia 14 de junho.

Vini Jr e Lucas Vázquez se juntam a Dani Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy e Eduardo Camavinga no departamento médico do Real Madrid.

rsc/mcd/cb/aa

© Agence France-Presse