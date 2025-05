Vendas no varejo registram alta de 6,1% em abril, aponta IGet

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas no varejo brasileiro subiram 6,1% em abril em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o índice IGet, desenvolvido pelo departamento econômico do Santander no Brasil em parceria com a Getnet, empresa de pagamentos do grupo espanhol.

Mas na comparação com março, o indicador apresentou recuo de 0,4%, mostraram os dados divulgados nesta segunda-feira.

Os dados na categoria "serviços às famílias", que inclui serviços de alojamento e alimentação, tiveram um declínio de 7,2% ano a ano em abril, o quarto resultado negativo nesta base de comparação, e leve queda de 0,1% ante março.

"De maneira geral, vemos uma desaceleração dos indicadores, que pode ser explicada pelos primeiros impactos da política monetária restritiva, embora o mercado de trabalho aquecido siga impedindo uma desaceleração forte e repentina", afirmaram os analistas Gabriel Couto e Rodolfo Pavan em relatório.

Os analistas acrescentaram que novos impulsos, como o crédito consignado para trabalhadores do setor privado, tendem a se configurar em fatores adicionais de sustentação da demanda, embora a inflação pressionada possa ser um limitante ao crescimento do varejo e dos serviços, assim como potenciais impactos de uma guerra comercial.

No varejo restrito, que exclui materiais de construção e automóveis e autopeças, o índice mostrou avanço de 11,5% em base anual, mas queda de 0,9% frente a março, conforme relatório.

"Seguimos avaliando que a política monetária restritiva deve impactar a atividade econômica à frente", disseram os analistas.

Para o cálculo do IGet, são analisadas mensalmente as receitas de uma amostra de estabelecimentos que utilizam, de forma recorrente, a Getnet como meio de pagamento. Há dados de estabelecimentos de diferentes tamanhos e regiões.

Neste mês, o índice da Cielo mostrou um crescimento de 1,6% nas vendas no varejo brasileiro em abril ante o mesmo período do ano anterior, descontada a inflação. Em termos nominais, houve alta de 7,9%, conforme divulgado pela empresa de pagamentos.

(Por Patricia Vilas Boas)