Vendas de carros na China crescem pelo 3º mês seguido em abril

SHENZHEN, China (Reuters) - As vendas de automóveis na China em abril aumentaram pelo terceiro mês seguido, subindo 14,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As vendas de veículos de passageiros totalizaram 1,78 milhão de unidades no mês passado e, nos primeiros quatro meses de 2025, aumentaram 8,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, com 6,97 milhões de unidades, segundo dados da Associação de Veículos de Passageiros da China (CPCA) divulgados no domingo.

As vendas de veículos elétricos e híbridos plug-in aumentaram 33,9% em relação ao ano anterior, representando 50,8% do total de vendas de carros no mês passado na China.

Um esquema do governo que concede subsídios maiores para a troca de carros antigos por eletrificados cobriu 2,71 milhões de veículos em 24 de abril, segundo dados oficiais, amortecendo o impacto da guerra comercial sobre a confiança do consumidor chinês.

As exportações de automóveis caíram 2,2% em abril em relação ao ano anterior, ampliando uma queda de 8% em março, segundo dados da CPCA.

O fervor dos consumidores chineses sobre sistemas de direção automatizada está desaparecendo como catalisadores de vendas, de acordo com a associação, após uma campanha do governo para fiscalizar a tecnologia. A campanha ocorreu depois de uma colisão fatal envolvendo um sedã Xiaomi SU7 em março.

O veículo elétrico da Xiaomi pegou fogo depois de bater em um poste, segundos depois que o motorista tentou assumir o controle do sistema de direção assistida do carro.

