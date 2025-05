USDA eleva estimativa de produção de milho no Brasil para 130 milhões de t

São Paulo, 12 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) elevou sua estimativa para a produção de milho no Brasil em 2024/25, de 126 milhões para 130 milhões de toneladas. Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam um aumento menor, para 127,1 milhões de toneladas. Apesar do aumento, a estimativa de embarques foi reduzida de 44 milhões para 43 milhões de toneladas. Para 2025/25, o USDA projetou uma safra de 131 milhões de toneladas.Para a Argentina, a produção de milho em 2024/25 foi mantida em 50 milhões de toneladas, enquanto a estimativa de exportações foi reduzida de 36 milhões para 35,5 milhões de toneladas. Os analistas esperavam um corte na produção para 49,8 milhões de toneladas. Para 2025/26, a agência estimou a produção argentina em 53 milhões de toneladas.A previsão para a safra brasileira de soja em 2024/25 foi mantida em 169 milhões de toneladas, enquanto o mercado esperava 169,1 milhões de toneladas. A previsão de exportações passou de 105,5 milhões para 104,5 milhões de toneladas. Para a temporada 2025/26, a projeção de safra é de 175 milhões de toneladas.Para a Argentina, o USDA manteve a produção de soja em 49 milhões de toneladas, enquanto o mercado esperava um aumento para 49,3 milhões de toneladas. Para 2025/26, o USDA projetou uma colheita de 48,5 milhões de toneladas. *Com informações da Dow Jones Newswires