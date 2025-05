UOL entrevista hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad

O UOL exibe hoje, a partir das 9h, uma entrevista exclusiva com Fernando Haddad. O ministro da Fazenda acaba de voltar de uma viagem aos Estados Unidos e México, onde discutiu, entre outras coisas, as tarifas impostas ao país pelo governo americano. A relação do Brasil com a administração Trump será um dos temas abordados. Comandada pelos jornalistas José Roberto de Toledo, colunista do UOL, e Fabíola Cidral, apresentadora do UOL News, a entrevista também irá abordar as perspectivas para a inflação, para o mercado de trabalho e para o Orçamento público, as novas regras para o Imposto de Renda, e a fraude que atingiu os aposentados do INSS, além das pretensões políticas do ministro. Você pode acompanhar a entrevista ao vivo, a partir das 9h no UOL ou a também assistir à íntegra no canal do UOL no YouTube.

Putin propõe e Zelenski aceita encontro na Turquia para negociação de paz. O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, aceitou a proposta que Vladimir Putin fez ontem de negociar a paz na guerra no Leste Europeu. Os dois líderes não fizeram um encontro pessoal desde o início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022. Antes de aceitar a conversa, Zelenski afirmou pela rede social X que o aceno de Putin era um sinal de que os russos começaram a considerar o fim do conflito, mas que, para isso, era preciso garantir "o primeiro passo para realmente acabar com qualquer guerra", que era um cessar-fogo imediato. Mas após pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que celebrou a proposta em sua rede social e escreveu "façam a reunião agora", Zelenski acabou cedendo. A previsão é de que o encontro ocorra no próximo dia 15. Leia mais.

EUA e China chegam a acordo para reduzir tarifas comerciais. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou nesta madrugada a repórteres as medidas que seu país e a China acertaram para aliviar a guerra comercial. De acordo com a agência Reuters, ele afirmou que os dois lados concordaram com uma pausa de 90 dias nas medidas anunciadas até aqui e que as tarifas recíprocas cairiam em mais de 100 pontos percentuais, para 10%. Bessent falou ao lado do Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, após as negociações que ocorreram no fim de semana, em Genebra: "Ambos os países representaram muito bem seus interesses nacionais. Ambos temos interesse em um comércio equilibrado, e os EUA continuarão caminhando nessa direção", disse. O encontro foi a primeira interação presencial entre as duas partes desde que os dois países impuseram tarifas bem acima de 100% sobre os produtos importados um do outro.

Em primeira oração de domingo, papa pede fim das guerras. Leão 14 fez ontem a oração Regina Caeli, em homenagem ao Dia das Mães, na varanda da Basílica de São Pedro. Ela substitui o tradicional Angelus na data comemorativa e no período de Páscoa. O pontífice falou por doze minutos e se mostrou emocionado com a multidão, que somou cerca de 100 mil pessoas, segundo a agência de notícias do Vaticano. Ele citou seu antecessor, Francisco, falando que queria repassar a mensagem dele sobre a necessidade de acolher e apoiar os jovens, e falou sobre a necessidade do fim das guerras no mundo. Leão 14 comemorou o anúncio de trégua entre Índia e Paquistão e também disse que "trazia no coração" as vítimas ucranianas e da Faixa de Gaza. Assista.

Número de partidos políticos no Brasil encolhe 30%. Após a criação da federação entre União Brasil e PP e da fusão entre PSDB e Podemos, o Brasil teve um corte de 30% do número de partidos, passando das 35 legendas registradas em 2015, para 24 agremiações. O enxugamento das forças políticas será mais acentuado no Congresso, que em 2019 tinha 30 siglas representadas e terá uma diminuição para quase metade, com 16. De acordo com matéria da Folha, a redução deve continuar nos próximos anos e é reflexo de quatro projetos aprovados pelo Congresso de 2015 a 2021, que dificultaram a criação de novas siglas, exigiram prazos e número mínimo de apoiadores. Leia mais na reportagem.