Unidades da LWSA firmam parceria para o TikTok Shop

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - As unidades da companhia de serviços de tecnologia LWSA Bling e Tray firmaram parceria estratégica com o TikTok, da chinesa ByteDance, para o lançamento do TikTok Shop no Brasil, a loja de comércio eletrônico da companhia popular por seus vídeos curtos, informou a LWSA nesta segunda-feira.

O Bling é um sistema de gestão (ERP) voltado para micro e pequenas empresas que oferece soluções como emissão de notas fiscais, controle de estoque, integração com marketplaces e plataformas de e-commerce, enquanto a Tray apoia a criação e o escalonamento de lojas virtuais, com recursos de personalização, integração com canais de venda e outras ferramentas.

O TikTok anunciou o lançamento de sua loja eletrônica na semana passada, com analistas do Santander afirmando que a companhia adotou uma estratégia comercial agressiva voltada para um crescimento rápido: taxa de comissão zero nos primeiros 90 dias -- limitada a R$58 mil por vendedor -- política de frete grátis e trazendo grandes marcas desde o primeiro dia.

"A empresa tem adotado uma abordagem ampla, firmando parcerias com nomes de peso do varejo (Arezzo, Natura, Riachuelo)", disseram em relatório na semana passada.

A LWSA disse nesta segunda que, a partir de agora, lojistas que utilizam o Bling e a Tray poderão conectar seu e-commerce diretamente ao TikTok Shop. "A integração tem como objetivo abrir um novo canal de vendas, proporcionando aos consumidores uma jornada de compra envolvente dentro do próprio app", disse.

O Brasil é uma das regiões mais relevantes para o TikTok, com uma base de usuários de cerca de 126 milhões. O TikTok Shop também já foi lançado no México, em fevereiro. Ambos mercados importantes para plataformas de comércio eletrônico como Amazon e Mercado Livre.