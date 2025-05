UE avalia impacto do acordo comercial EUA-Reino Unido sobre UE e comércio global

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia está analisando o acordo comercial firmado na semana passada entre os Estados Unidos e o Reino Unido quanto às implicações para a União Europeia, bloco formado por 27 países, e para o comércio global, disse o comissário econômico europeu, Valdis Dombrovskis, nesta segunda-feira.

Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram um acordo para reduzir as tarifas sobre alguns produtos na última quinta-feira, com a redução das taxas norte-americanas sobre carros e aço e com os dois lados obtendo melhor acesso aos mercados agrícolas.

"No momento, estamos analisando atentamente o conteúdo... para avaliar suas... implicações potenciais, particularmente no que diz respeito a quaisquer efeitos sobre os interesses da UE ou sobre o ambiente comercial global mais amplo", disse Dombrovskis.

A UE está em negociações com Washington sobre seu próprio acordo comercial, que substituiria as tarifas gerais de 20% sobre a maioria dos produtos da UE e as tarifas de 25% sobre aço, alumínio, automóveis e peças automotivas.

Os EUA estabeleceram uma janela de negociação de 90 dias, que termina em 8 de julho, para um acordo. Até lá, as tarifas sobre a maioria dos produtos da UE são de 10%, exceto as taxas mais altas de 25% sobre aço, alumínio e automóveis.

"As negociações entre a UE e os EUA estão em andamento e pretendemos aproveitar esse período de 90 dias... com o objetivo de chegar a uma solução negociada, que é nossa primeira preferência, como temos indicado", disse Dombrovskis.

Ele observou que, ao mesmo tempo, a UE está se preparando para um resultado sem acordo. A Comissão Europeia propôs na última quinta-feira contramedidas em até 95 bilhões de euros de importações dos EUA se as negociações com Washington não conseguirem remover a série de tarifas aplicadas pelo presidente dos norte-americano, Donald Trump.