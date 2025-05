Trump se oferece para participar de possíveis negociações entre Rússia e Ucrânia na Turquia

Por Tom Balmforth e Yuliia Dysa e Steve Holland

KIEV/WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu-se nesta segunda-feira para participar de possíveis negociações entre a Ucrânia e a Rússia na Turquia nesta semana, enquanto países europeus pressionavam para que o Kremlin aceitasse sua exigência de um cessar-fogo de 30 dias na guerra na Ucrânia.

Trump falou um dia depois que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, em uma nova reviravolta no processo de negociações de paz, que não param, disse que viajaria para Istambul, onde, segundo ele, estaria esperando para se encontrar com o colega russo Vladimir Putin.

Trump disse a repórteres na Casa Branca que as conversações em Istambul poderiam ser úteis e que ele poderia participar delas na quinta-feira, enquanto estivesse na região. Sua agenda atual tem visitas à Arábia Saudita, aos Emirados Árabes Unidos e ao Catar nesta semana.

"Tenho muitas reuniões, mas estava pensando em ir até lá. Há uma possibilidade disso, eu acho, se eu achar que as coisas podem acontecer, mas temos que fazer isso", disse ele antes de partir para sua segunda viagem ao exterior desde que seu segundo mandato na Casa Branca começou em janeiro.

"Não subestime a quinta-feira na Turquia", disse ele.

Em resposta aos comentários de Trump, Zelenskiy disse em um post no X: "Espero que os russos não fujam da reunião. E, é claro, todos nós na Ucrânia apreciaríamos se o presidente Trump pudesse estar conosco nessa reunião na Turquia". Ele acrescentou que essa participação era "a ideia certa".

Mais cedo, o governo alemão disse que a Europa começaria a preparar novas sanções contra a Rússia, a menos que o Kremlin, até o final do dia, comece a cumprir um cessar-fogo de 30 dias em sua guerra com a Ucrânia.

Os militares da Ucrânia disseram que a Rússia realizou dezenas de ataques ao longo da frente no leste da Ucrânia nesta segunda-feira, bem como um ataque noturno usando mais de 100 drones, apesar da proposta de cessar-fogo da Europa e de Kiev.

"O relógio está correndo", disse um porta-voz do governo alemão em uma coletiva de imprensa em Berlim.

Não estava claro, porém, o impacto que as novas sanções europeias teriam sobre a Rússia, especialmente se os Estados Unidos não aderirem também.

Os líderes das quatro principais potências europeias viajaram para Kiev no sábado e exigiram um cessar-fogo incondicional de 30 dias a partir desta segunda-feira. O presidente russo Vladimir Putin, rejeitando implicitamente a oferta, propôs, em vez disso, conversações diretas entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul que, segundo ele, poderiam levar a um cessar-fogo.

Putin e Zelenskiy não se encontram desde dezembro de 2019 -- mais de dois anos antes de a Rússia lançar sua invasão em grande escala na Ucrânia -- e não escondem seu desprezo um pelo outro.

Em resposta à proposta de um cessar-fogo, a Rússia disse no fim de semana que está comprometida em acabar com a guerra, mas que as potências europeias estavam usando a linguagem do confronto.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse que a Rússia estava "ignorando completamente" a iniciativa de cessar-fogo, citando o que ele disse serem ataques contínuos às forças ucranianas.

Ele disse que compartilhou informações sobre a continuação dos combates com parceiros europeus e com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em uma ligação telefônica conjunta. Os aliados concordaram que seriam necessárias sanções para pressionar a Rússia caso ela desprezasse a iniciativa de trégua.

A Rússia e a Ucrânia estão tentando mostrar a Trump que estão trabalhando para atingir seu objetivo de alcançar uma paz rápida na Ucrânia, ao mesmo tempo em que tentam fazer com que o outro pareça o destruidor de seus esforços.

COMBATES CONTINUAM

O Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas disse que, até as 16h (horário local) de segunda-feira, houve 69 confrontos com as forças russas ao longo da linha de frente desde a meia-noite, quando o cessar-fogo deveria ter entrado em vigor.

A intensidade dos combates estava no mesmo nível em que estaria se não houvesse cessar-fogo, disse Viktor Trehubov, porta-voz dos militares na frente oriental da Ucrânia.

A força aérea ucraniana disse que a Ucrânia foi atacada durante a noite por 108 drones de combate de longo alcance a partir das 23h, uma hora antes do início do cessar-fogo proposto. Ataques desse tipo se desenrolam ao longo de horas, pois os drones voam muito mais lentamente do que os mísseis.

A Rússia também lançou bombas guiadas contra alvos na região nordeste de Kharkiv e na região norte de Sumy, informou a força aérea, enquanto a empresa ferroviária estatal ucraniana disse que um drone russo atingiu um trem de carga civil no leste.

Kiev está desesperada para liberar mais do apoio militar dos EUA que recebeu do antecessor de Trump, Joe Biden. Moscou sente uma oportunidade de se livrar de uma enxurrada de sanções econômicas e se envolver com a maior economia do mundo.

Enquanto isso, a Europa está fazendo o possível para preservar as boas relações com Trump, apesar de sua imposição de tarifas, na esperança de persuadi-lo a apoiar com mais força a causa da Ucrânia, que eles consideram fundamental para a segurança do continente.