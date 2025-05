Telefônica contrata Citi para vender negócios no Chile, diz site

MADRI (Reuters) - A Telefônica contratou o Citi como consultor para vender seus negócios no Chile, informou o site de notícias El Confidencial nesta segunda-feira, citando fontes de mercado não identificadas.

A Telefônica registrará uma perda de capital na venda, acrescentou o site.

A empresa espanhola se retirou de muitos mercados nos países latino-americanos de língua espanhola, onde os retornos eram menores do que o custo de capital, optando por se concentrar na Espanha, Brasil, Reino Unido e Alemanha.

No mês passado, a empresa anunciou a venda da operação no Peru por uma fração do preço de aquisição de 30 anos atrás.

(Por Inti Landauro)