Tarifas do fentanil seguem em vigor, mas há caminho positivo a seguir, diz Bessent

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira, 12, que as tarifas impostas sobre o fentanil, opioide utilizado como medicação para a dor e cujas substâncias são produzidas pela China, seguem valendo, mas que há "um caminho positivo a seguir".

"Os Estados Unidos, no início deste ano, impuseram 20% relacionadas ao fentanil. Isso ainda existe", disse, mencionando também que há medidas anteriores que variam conforme produto, setor e nível. "Não é possível fornecer um número específico sobre isso agora. O que importa para o acordo de hoje é que cada um de nós [China e EUA] concordou em reduzir a tarifa recíproca e a retaliação relacionada para 10%", disse Bessent em coletiva de imprensa.

A redução tarifária do fentanil "está em seu próprio caminho, mas em um caminho muito positivo", destacou.

Trump apontou algumas vezes a existência de uma crise de opioides nos Estados Unidos como desculpa para impor tarifas comerciais sobre a China.

Com o acordo desta segunda-feira, os dois países se comprometeram a reduzir as tarifas recíprocas - relacionadas a produtos importados em geral - por 90 dias, enquanto ocorrem as negociações.