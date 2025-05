Modernos e silenciosos: saiba como escolher o inalador portátil ideal

Os inaladores portáteis com baterias recarregáveis são práticos e silenciosos. Antes, os nebulizadores eram barulhentos e contavam com apenas uma velocidade de vaporização. Atualmente, marcas como a Mash Nebulizer, Seattle Down e G-TECH trazem inovação ao mercado, oferecendo equipamentos modernos e eficientes.

O uso é simples, tanto para crianças quanto para adultos, e é indicado especialmente para quem sofre com crises respiratórias, gripes, bronquites e outras doenças pulmonares.

"Toda terapia deve ser prescrita e orientada por um especialista. As doenças respiratórias podem afetar as vias aéreas superiores (como resfriados, gripes e sinusites) ou inferiores (como asma, laringite e pneumonia). Seja qual for o caso, a nebulização pode ser muito benéfica", explica a pediatra Patricia Cruz de Carvalho.

A nebulização deve ser feita apenas com soro fisiológico ou com medicação prescrita, mas com atenção, pois algumas pessoas podem apresentar reações como crises de tosse. "Essa resposta é individual e só saberemos se ocorrerá após a realização da nebulização", acrescenta a médica.

Qual o melhor tipo de nebulizador?

"O de membrana vibratória é a melhor opção. Ele é um pouco mais caro, mas vale a pena por ser prático, não fazer barulho, funcionar em vários ângulos e é o único que aceita medicamentos específicos, como corticoide", afirma a pediatra e pneumologista infantil Marina Teramae.

"Ao escolher um nebulizador procurem essas vantagens: como poder utilizar em várias posições (adaptável a vários ângulos), recarregáveis, portáteis e fácil de desmontar para higienizar", complementa Patrícia Carvalho

Nebulização em crianças

A nebulização é um recurso eficaz no tratamento de doenças respiratórias em crianças. A técnica é simples e pode ser realizada em casa com aparelhos modernos, que vêm com máscaras adaptadas ao rosto infantil.

No entanto, Patricia reforça: "Quando usamos medicamentos na nebulização infantil, é fundamental que um adulto esteja supervisionando. Além disso, é importante higienizar a boca da criança após o procedimento para evitar infecções como o 'sapinho' (candidíase oral)."

A pediatra ainda destaca que o sistema imunológico das crianças está em formação até os cinco anos de idade. Crianças que frequentam escolas podem ter de seis a 12 infecções por ano, especialmente no outono e inverno, quando ficam mais tempo em ambientes fechados e com pouca circulação de ar.

Quais os benefícios do nebulizador?

"O uso do inalador traz vários benefícios. Ele fluidifica a secreção, facilita a eliminação da tosse e proporciona conforto para a criança, já que, às vezes, é necessário utilizar o broncodilatador quando a criança está com chiado no peito, bronquiolite ou em crise de asma, além do corticoide para diminuir a inflamação — dependendo do caso. Portanto, ele ajuda principalmente a umidificar as vias aéreas, o que é ainda mais importante nesses períodos secos que enfrentamos em São Paulo no início deste ano", explica Marina Teramae.

Entretanto, a médica faz um alerta sobre o uso prolongado do nebulizador: "Se você já utilizou durante o período estipulado pelo médico e não houve nenhum efeito, é necessário procurar o profissional novamente, pois, se for algo mais grave, o inalador pode não ser eficaz. Não postergue. Vá ao médico".

Tipos de nebulizadores

Pneumáticos: usam um compressor de ar para transformar o líquido em névoa. São maiores e mais barulhentos.

Membrana vibratória: utilizam uma membrana para formar a névoa. São mais caros, rápidos e silenciosos.

Ultrassônicos: funcionam por meio de ondas sonoras para criar a névoa. São menores e silenciosos, mas possuem restrições para o uso com alguns medicamentos, como corticoides. Já os modelos pneumáticos e de membrana vibratória aceitam uma variedade maior de medicamentos.

Nebuliza em diversos ângulos, ótimo para o manuseio de crianças e idosos.

Zero ruído de funcionamento e mais eficiente na entrega do medicamento, com partículas menores e mais consistentes.

Portátil movido a pilha, de preferência alcalinas, com duração de até 2,5 horas ou por cabo USB.

Cabo USB de alimentação do nebulizador (vendido separadamente).

Aprovado pelo Inmetro.

Acessório incluso: uma máscara infantil e uma adulta.

Nebulizador aceita qualquer tipo de soro e medicamentos, incluindo com corticoides.

Reservatório removível para facilitar o enchimento com soro/medicamento e na higienização.

Movido a pilhas (AA) ou conectado no cabo USB.

Acessório incluso: uma máscara infantil e uma adulta, um elástico para fixação, um cabo USB e uma bolsa para transportar o equipamento.

Nebulizador com três modos de uso: leve, médio e forte, adaptando-se a diferentes tipos de tratamento respiratório.

Compatível com pilhas AA ou alimentação via cabo USB.

Baixo consumo de energia.

Ruído reduzido.

Nebulizador portátil e de fácil manuseio.

Acessórios inclusos: uma máscara infantil, uma máscara adulta e um cabo USB tipo C.

Inalador portátil (de mão), com manuseio simples por meio de um único botão.

Baixo ruído, movido a pilhas ou conectado via cabo USB.

Equipamento que transforma líquidos em vapor com facilidade (atomizador ultrassônico).

Acessórios inclusos: peças bucais infantil e adulta, e cabo USB para recarga.

Micro nebulizador portátil, leve e compacto para levar a qualquer lugar.

Ruído baixo.

Compatível a pilhas ou conectado via cabo USB.

Baixo consumo de energia.

Botão único para operação.

Máscara bucal para criança e adulto e, suporte para nebulização de garganta

Nebulização em três modos: suave, médio e forte.

Acessórios inclusos: uma máscara infantil e uma adulta e um cabo USB tipo C

